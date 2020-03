Bail es presenta a les primàries de Podem amb Diosdado Toledano

La secretària general sortint de Podem Catalunya, Noelia Bail, i el seu equip impulsaran una candidatura a les primàries de la formació per a les eleccions catalanes, al costat de l'activista i promotor de la ILP de Renda Garantida de Ciutadania Diosdado Toledano.









En un comunicat, han destacat que l'experiència i trajectòria en els moviments socials de Toledano poden "jugar un paper fonamental al Parlament", pel que han fet una crida als moviments socials i sindicats a recolzar la seva candidatura.





Han assegurat que aquesta "candidatura en tàndem" representa una oportunitat única per donar veu i protagonisme als moviments socials a la Cambra catalana, i han assenyalat que estan oberts a sumar diferents perfils i sensibilitats en el projecte, que es presentarà la tarda d'aquest dimecres a la Nau Bostik de Barcelona.





Bail, que tindrà la diputada Conchi Abellán com a rival a les primàries, era secretària general de Podem fins que 21 membres de consell ciutadà autonòmic van demanar buscar una nova direcció i designar una gestora fins llavors, també de cara a les eleccions catalanes.





La candidatura defensa "una proposta política per al futur de Podem Catalunya que va més enllà de la representació parlamentària", amb una 'tercera via' per garantir la unitat de l'espai polític d'esquerres a Catalunya.





"Volem defensar de forma clara una coalició electoral estable com la millor forma jurídica i política per a materialitzar la unitat" amb els comuns, que permet preservar l'espai electoral d'En Comú Podem i evitar negociar cada vegada que es convoquen comicis.





Creuen que aquesta fórmula permet que cada formació conservi la seva identitat, la seva veu i els seus propis espais de debat, i aposten per designar un òrgan de direcció compartit i plural entre les dues organitzacions per "la gestió política i institucional".





"Creiem que l'absència d'un debat polític tranquil, assossegat i de base ha fet impossible la construcció d'un nou subjecte polític unitari a imatge del PSUC", cosa per a la qual es requereix un debat des de la militància que estableixi les bases d'un projecte sòlid, sostenen.