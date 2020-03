Borràs critica que els policies se saltin el cordó de seguretat davant el Congrés: "No seran acusats de sedició"

La portaveu al Congrés, Laura Borràs, ha criticat aquest dimarts que s'hagi permès als policies i guàrdies civils manifestar-se just davant de la Cambra Baixa en una concentració en què han portat màscares, encès bengales, i s'han saltat el cordó de seguretat. "Però no seran acusats de sedició ni res... Això és Espanya!", ha escrit al seu compte de Twitter.









De fet, la portaveu de la formació independentista ha llançat diversos tuits relatius a aquesta concentració organitzada per la plataforma Jusapol contra la decisió de Govern de vetar el debat al Congrés de la seva Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per a l'equiparació salarial entre els diferents cossos de seguretat.





"A Madrid el dret de manifestació de Jusapol sembla que es respecta. Carrers tallats, bengales i trencament de cordons policials, màscares d''Anonymous' i tal, però no seran acusats de sedició ni res... Això és Espanya!", resa el primer dels missatges de Borràs.









En el següent informava que continuava "la festa, literalment a les portes de Congrés" i contrastava la permissivitat que, al seu parer, s'ha tingut amb la protesta dels agents, en comparació amb les d'altres col·lectius.





"A cap altre col·lectiu, a cap altre, li permetrien estar tan a prop de l'accés principal. He vist manifestacions d'estudiants, jubilats, etc i mai s'ha permès. A la Policia Nacional sí és clar. Tot en ordre!", s'ha queixat, protestant pel fet dels agents si hagin pogut "campar al seu aire" per tots els accessos als diferents edificis de la seu parlamentària.





I minuts després ha utilitzat el seu compte de Twitter per denunciar que ella mateixa ha estat objecte d'una persecució per uns manifestants emmascarats en sortir del Congrés i intentar creuar la Carrera de San Jerónimo. "Hem demanat protecció a la seguretat de Congrés per poder pujar al taxi i la resposta és entranyable: 'Per què, si són policies'", ha relatat Borràs.









Segons explica, els agents encarregats de custodiar la Cambra s'han negat a acompanyar-la a creuar el carrer per poder arribar al taxi que l'esperava. Davant la seva negativa, han estat els uixers els que li han demanat que no s'arrisqués a creuar, recomanant-li que passés a l'altre costat del carrer per un túnel que uneixen dos dels edificis parlamentaris.





"La pluja d'insults i agressions verbals ha estat molt desagradable. Sembla que la seguretat no és per a tots i que la policia ha de defensar-nos a tots, però si no fossin policies, probablement si fossin catalans, estarien a l'Audiència Nacional", ha conclòs.