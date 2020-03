Sala Atrium: 'La volta al món en 80 ties' intenta fer justícia amb les dones que la societat masclista ha marginat o mantingut ocultes

Tot va començar quan Georgina Llauradó i Joan Codina van pensar en fer un homenatge a la figura de Frida Kahlo, una dona emblemàtica que va ser pintora, alhora que dona de Diego Rivera. Van estar treballant en això any i mig i en el transcurs d'aquest temps es van adonar que no coneixien a la major part de les dones que anaven apareixent en la seva investigació. D'aquesta manera, es van anar submergint en l'univers femení i van descobrir moltes dones que havien tingut una personalitat important però que, per circumstàncies de la vida, havien quedat marginades, ocultes o menystingudes perquè van viure en una societat en la qual el protagonisme era assumit per els homes. Una cosa que ha passat en tots els sectors, però molt especialment en el de la recerca científica. Es van oblidar de Frida Kahlo i així va sorgir un muntatge teatral que van pensar anomenar de broma 'La volta al món en 80 dones' i que a la fi ha quedat en 'La volta al món en 80 ties'.









"És -ens diuen- un homenatge a les dones que, al llarg de la història, han estat silenciades o oblidadesi a les que ens hem proposat reivindicar amb el seu nom i ressaltant el seu talent". Van realitzar així una llista i els van sortir més de 400, per la qual cosa van haver d'anar seleccionant fins que els van quedar les 80 que donen títol a l'obra. Hi ha ballarines, científiques, cantants, artistes plàstiques, dones en segregades o en l'ombra, conformant amb totes elles diversos blocs temàtics. Hi ha, per descomptat, una bona representació espanyola en la qual no falten Margarita Salas, Rosario, la Pasionaria o Carmen Amaya. "Hem fugit de la idea de mostrar aquestes dones com si fossin un inventari, una mena de Wikipedia. El muntatge és, per tant, dinàmic, amè i divertit, però, alhora, veraç, rigorós i combatiu".





El vehicle que permet connectar les històries d'aquestes dones és la música, que actua com a fil conductor d'un viatge a través de la geografia mundial ja que hi ha representació dels cinc continents, fins i tot d'Oceania, on han trobat el cas d'una dona transgènere. Aquesta música és molt variada i inclou tot tipus de gèneres, des de sintonies de sèries de dibuixos animats a dives de la cultura pop com Madonna o Beyoncé, cúmbies electròniques, ranxeres i folklore, com una jota. Tot això a càrrec de Cristina Martínez, cointérprete, pianista i responsable de la direcció musical.





"El nostre objectiu -ens van explicar- és despertar l'interès del públic per aquestes dones gairebé sempre desconegudes. I la veritat és que la reacció de la gent és molt positiva, al punt que a la fi d'alguna de les funcions que hem fet certs espectadors s'han aproximat a nosaltres i ens han demanat més informació sobre les dones que apareixen en l'espectacle i de les quals mai havien sentit parlar".





'La volta al món en 80 ties' està a la Sala Atrium del 11 al 29 de març amb una novetat important: hi ha funció cada dia, fins i tot els dilluns, dia en què la generalitat dels teatres sol fer festa.