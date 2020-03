Partits a porta tancada i cancel·lació d'esdeveniments mèdics pel coronavirus

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha informat que, al costat de les comunitats autònomes i amb el Consell Superior d'Esports, s'ha acordat celebrar a porta tancada tots aquells esdeveniments esportius que hagin de suposar l'afluència de gran quantitat d'aficionats procedents de els països considerats com a zones de risc de el nou coronavirus, com Corea de Sud, Japó, Xina, Iran, Singapur i les regions del nord d'Itàlia: Llombardia, Veneto, Piemont i Emilia Romana.









Així, i amb motiu del brot del nou coronavirus a Itàlia i els més de 150 casos d'infecció registrats a Espanya, s'ha acordat recomanar que se celebrin sense afició el partit de València Basket contra l'Olimpia de Milà, el 5 de març, el València CF contra l'equip italià Atalanta de Bèrgam, el 10 de març, el Getafe CF contra l'Inter, el 19 de març, mateix dia en què es va a disputar l'eurocup femenina de Girona contra el Venezia.





Precisament aquesta mesura és la que s'ha acordat en les regions del nord d'Itàlia on totes les competicions esportives se celebren a porta tancada. No obstant, el ministre ha informat que aquells esdeveniments esportius que requereixin processos de classificació internacional i que no vagin a desplaçar a Espanya un conjunt important d'aficionats de zones de risc se celebraran sense necessitat que sigui a porta tancada com, per exemple, una competició de tennis de taula en la qual van 10 esportistes italians.





"Aquests casos es poden celebrar sense necessitat que sigui a porta tancada perquè es pot identificar i fer un seguiment a tots els que acudeixin", ha dit Illa, per informar que no s'aconsella celebrar aquells esdeveniments esportius no professionals contra equips que vinguin de les zones de risc. Aquestes recomanacions no afecten per a la resta d'esdeveniments esportius.





S'HAN DE CANCEL·LAR ELS CONGRESSOS I ESDEVENIMENTS MÈDICS





Així mateix, el ministre de Sanitat ha informat que s'ha acordat aconsellar cancel·lar tots els congressos, seminaris i cursos mèdics perquè, tal com ha assenyalat el ministre de Sanitat, Espanya, "els necessita el màxim possible aquests dies", en els quals s'estan confirmant els casos de coronavirus.





"Necessitem que estiguin disponibles perquè pot haver una necessitat de convocar-los de forma urgent i perquè hi ha un risc de contagi", ha postil·lat el ministre, per recordar que el col·lectiu mèdic ja ha mostrat el seu suport a aquesta iniciativa, demostrant així el seu "alt valor "deontològic.





Dit això, Illa ha recordat que a Espanya s'està en "fase de contenció" i que es podrà "contenir el coronavirus" gràcies a les mesures de detecció precoç dels casos, pel que ha negat que, per ara, es vagin a implantar altres com, per exemple, el tancament dels col·legis. Finalment, ha informat que els set casos greus de coronavirus que romanen a l'UCI estan "estables" i que "tots" tenien patologies prèvies.