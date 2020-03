El Congrés veta equiparar els sous de policies

La majoria que sumen el PSOE i Unides Podem a la Mesa de Congrés ha avalat aquest dimarts l'escrit del Govern central negant la seva autorització per al debat de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada per Jusapol, la plataforma que agrupa policies i guàrdies civils per demanar l'equiparació salarial. Aquest veto ha motivat una manifestació de desenes de policies davant de les portes de la Cambra.









La votació no ha estat unànime, ja que tant el PP com Vox han votat en contra al·legant que mai s'havia vetat una iniciativa ciutadana que compleix els requisits formals i recordant que aquesta proposta sí que va poder ser tramitada en 2018 i fins i tot va arribar a ser presa en consideració pel Ple.





"Totes les iniciatives tenen el seu valor però les que vénen dels ciutadans més si és possible", ha comentat, per la seva banda, la vicepresidenta segona de Congrés i diputada del PP, Ana Pastor, que ha mostrat la seva incredulitat per que el Govern de Pedro Sánchez votés fa uns mesos a favor de la mateixa i ara, però, la rebutgi.





Per a Ignacio Gil Lázaro, diputat de Vox i vicepresident quart de la Mesa, aquest veto de l'Executiu perquè consideren que no té "la més mínima fonamentació jurídica". El partit que lidera Santiago Abascal ha anunciat fins i tot un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional.





Des de l'Executiu de PSOE i Unides Podem justifiquen el veto a la ILP no es pot desenvolupar perquè resulta "insostenible" igualar les nòmines amb el conjunt d'autonomies i municipis, ja que cada administració té les seves competències en aquesta matèria.





Interior s'escuda que ja està duent a terme l'acord sobre equiparació salarial que es va signar amb les organitzacions representatives de la Policia i la Guàrdia Civil quan governava el PP, i ja només queda per executar el tercer i últim tram. "Ja s'està fent un esforç molt gran que suposa una pujada de mitjana del 20%", sosté el departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska.





Per contra, Jusapol relaciona aquest veto amb "el xantatge de l'independentisme radical". Segons aquesta plataforma, que integra Jupol, el sindicat majoritari a la Policia Nacional, l'Executiu de Pedro Sánchez el que ha fet és "abandonar" les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.





Jusapol i les seves marques en Policia (Jupol) i Guàrdia Civil (Jucil) han anunciat una campanya de mobilitzacions "més efectives i contundents" contra aquesta decisió que, segons ell, "consolida el menyspreu" de Govern de Pedro Sánchez cap a ells. Aquest mateix dimarts, coincidint amb l'estudi de l'escrit de Govern en la Taula de Congrés, es produirà una primera manifestació en la Carrera de San Jerónimo.





D'acord amb la Constitució, el Govern té capacitat per vetar el debat d'iniciatives legislatives si considera que suposa una alteració dels Pressupostos, ja sigui per un increment de despesa o per un descens dels ingressos, i l'habitual és que la Mesa del Congrés ho assumeixi.