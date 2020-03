El Parlament aprova aquest dimecres el seu Pressupost

El Parlament celebra aquest dimecres i dijous un ple en què aprovarà els Pressupostos de la Cambra, que van generar polèmica fa diverses setmanes per la falta d'acord entre els grups, especialment de JxCat i ERC.









Els comptes de Parlament, que es voten aquest dimecres al matí, s'aproven després que JxCat, ERC, Cs i el PSC-Units arribessin a un acord i la Mesa ampliada els aprovés fa dues setmanes.





El ple va tombar a finals de gener l'anterior projecte de comptes de la Cambra que havia tramitat la Mesa Ampliada amb el suport de JxCat, Cs i el PP, i va generar discrepàncies entre JxCat i ERC, que es va abstenir en la votació de la Mesa Ampliada.





Va ser la primera vegada que el Parlament va rebutjar el seu Pressupost -que va presentar el vicepresident primer de la Mesa, Josep Costa (JxCat), en tenir atribuïda aquesta funció- i la primera en què no van comptar amb el suport del president de la Cambra, en aquest cas, el republicà Roger Torrent.





Fa dues setmanes, es va aprovar el nou projecte de Pressupostos, amb l'abstenció de la CUP i el rebuig dels comuns, que fixa una pujada del sou dels diputats -com ja establia el projecte que va ser rebutjat-, encara que la rebaixa de l'1,75% a l'1,1%.





Van ser els grups parlamentaris de Cs, JxCat, ERC, i PSC-Units els que van votar a favor d'un nou projecte de Pressupost de Parlament que manté aquesta pujada de sou dels diputats.





L'aprovació dels Pressupostos de Parlament, que es votaran al costat dels del Síndic de Greuges que també es va rebutjar, és necessària per poder aprovar els comptes de la Generalitat, que es preveu que es votin en el ple al març.





El ple comença a les 10.00 hores amb la sessió de control a Govern i al president de la Generalitat, Quim Torra, que serà la primera a la qual se sotmetrà després de l'inici de la taula de diàleg amb el Govern en què participa.





Posteriorment, es votarà la validació o derogació del decret de Govern de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha considerat inconstitucional per la nova definició d''habitatge buit', encara que la seva opinió no és vinculant.





En l'ordre del dia també s'inclou la votació d'una proposició de llei de PSC sobre el malbaratament alimentari, el debat de totalitat de dues proposicions de llei de Cs i els comuns per modificar la llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista , i les mocions i interpel·lacions dels grups als consellers.