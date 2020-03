PharmaMar diu que podria tenir un tractament per al coronavirus "en menys d'un mes"

Es troba realment la cura del coronavirus en els laboratoris d'una empresa gallega? Tant si és així com si no, la veritat és que l'empresa ja ha tret rèdit de la jugada. L'anunci de la farmacèutica ha provocat una escalada dels valors en borsa de la companyia, amb una pujada de les accions superior al 16%.





PharmaMar ha anunciat que compta amb un compost terapèutic que està en fase d'investigació per tractar l'actual brot de coronavirus, denominat Covid-19, amb el propòsit de confirmar el seu funcionament en "qüestió de setmanes".





PharmaMar ha anunciat aquest matí que treballa en un tractament



Així ho ha avançat el president de la farmacèutica d'origen gallec, José María Fernández, en una trobada amb la premsa, en què ha explicat que es tracta de l'aplidina, un medicament per al càncer hematològic que ja està aprovat a Austràlia i en fase d'aprovació a Taiwan, Nova Zelanda i Corea de Sud.



Fernández ha destacat les "altes expectatives" de la companyia en què les proves confirmin l' aplidina com a nou "arsenal terapèutic" contra el coronavirus "abans d'un mes", davant els 12 i 18 mesos que podria demorar-la comercialització de vacunes.



El president de PharmaMar ha detallat que el Covid-19 necessita la proteïna EF1A, present en el cos humà, perquè la nucleoproteína N de virus es faci visible i aconsegueixi reproduir-se i propagar-se per les cèl·lules. L'aplidina segrestaria el virus, formant un complex estable que faci que el virus no sigui viable.



En cas de confirmar aquesta reacció davant del coronavirus, PharmaMar requerirà un 'fast track' per a la seva aprovació i comercialització d'aquest component, que a Europa no va ser aprovat quan ho va presentar el 2018 davant l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès). Per això, per agilitzar els tràmits, també el presentarà a l'agència homòloga als Estats Units, la FDA.



"Creiem que tenim un compost que funciona en els coronavirus; hem de fer la recerca i estem ja passant mostres a laboratoris especialitzats per provar les nostres hipòtesis. S'estan buscant solucions, com vacunes, però que trigaran entre 12 i 18 mesos en estar llestes; per llavors potser no calguin perquè ja estem immunitzats", ha afegit Fernández.





"KIT DE DETECCIÓ"





A l'espera d'aquests resultats, la seva filial Genomica compta amb un kit per detectar 22 malalties respiratòries produïdes per virus, entre els quals es troben tres tipus de coronavirus. Per això, Fernández creu que si han estat capaços de posar a punt el test per aquests tres tipus de coronavirus, també ho faran per al Covid-19.



Això dependrà de tenir les mostres i de comprovar que funcionen bé. "No hauria d'haver cap problema perquè estigués a punt en qüestió de temps, no està 100% garantit però seran capaços de posar-lo a punt", ha assenyalat Fernández.



PharmaMar es troba ara en un moment d'expansió del negoci, després que a finals de desembre signés amb una companyia nord-americana una operació per a la distribució del seu medicament per al càncer de pulmó microcític, valorada en més de 1.000 milions de dòlars (900 milions d'euros).



En aquest context, juntament amb els tres productes que ja té al mercat, l'empresa utilitzarà els nous recursos financers en el desenvolupament de més components d'origen marí que ara estan en fase preclínica i en la recerca d'altres per llicenciar a Europa .



Així mateix, PharmaMar utilitzarà la seva caixa per repartir el seu primer dividend de 0,04 euros per títol als accionistes de la societat. En cas d'aprovació de la lurbinectedina per part de la FDA, la data límit està fixada per al pròxim mes d'agost, el repartiment dels beneficis als accionistes serà "sostingut en el temps".





ES DISPARA EN BORSA





Les accions de PharmaMar s'han disparat més d'un 10% durant la jornada borsària d'aquest dimarts després de realitzar aquest anunci.



En concret, els títols de la farmacèutica espanyola registraven una alça del 10,7% poc abans de les 14.00 hores, fins als 4,22 euros per acció, però en el moment de la publicació d'aquesta notícia ja havia superat el 16%, sent el valor que més s'impulsava en aquest moment de tot el mercat continu.



No obstant això, encara es troben un 19% per sota dels màxims de l'últim lustre als quals va arribar a principis de gener després de signar una operació als Estats Units valorada en més de 1.000 milions de dòlars (900 milions d'euros).