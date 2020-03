Detecten coronavirus en un pacient mort el 13 de febrer a València

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha confirmat que una segona anàlisi s'ha detectat la presència de coronavirus en un pacient amb una pneumònia d'origen desconegut que va morir a l'Hospital Arnau de Vilanova de València el 13 de febrer.





Així ho ha confirmat la consellera en una roda de premsa convocada aquest dimarts a la tarda, en què ha explicat que aquest cas s'ha detectat després del canvi de criteri de definició de casos que el Ministeri va fer el 27 de febrer, que instava a realitzar una segona anàlisi a morts per pneumònia d'origen desconegut.





Amb aquest cas, sumen 19 els casos de coronavirus a la Comunitat Valenciana, sent un d'ells el mort. En concret, a més d'aquesta persona, aquesta tarda s'ha sumat un altre cas, el d'una dona que s'ha detectat a l'Hospital de Manises.





El nombre de persones afectades amb coronavirus a Espanya suma més de 150 casos.





Segons ha indicat la consellera en la seva compareixença, s'ha realitzat una necròpsia d'aquest pacient. En donar, positiu, "s'està posant en marxa la valoració de la situació".





No obstant això, ha destacat que, per la data de defunció, el període d'incubació ja hauria superat els 14 dies. A més, ha destacat que aquesta persona, que "no era jove", havia estat a Nepal. "Continuarem realitzant estreta vigilància per a adoptar aquelles mesures necessàries", ha assenyalat.





Barceló també ha indicat que la Conselleria adoptarà ja no com a recomanació, sinó com a instrucció" la directriu del Ministeri de celebrar a porta tancada "tots aquells esdeveniments esportius que vagin a suposar l'afluència de gran quantitat d'afeccionats procedents dels països considerats com a zones de risc del nou coronavirus".





A la ciutat de València, en concret, l'afecten dues trobades: el partit de València Basket contra l'Olímpia de Milà, el 5 de març; i el València CF contra l'equip italià Atalanta de Bèrgam, el 10 de març.





La titular de Sanitat ha indicat que ha traslladat aquesta informació al València, i ha destacat que aquesta instrucció és "congruent amb les mesures adoptades en aquells països que són zones de risc", com Itàlia, on els partits s'estan celebrant a porta tancada.