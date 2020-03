Dimiteix l'alcalde d'Argentona per actituds masclistes: "La meva dimissió i disculpes són el mínim"

L'alcalde d'Argentona (Barcelona), Eudald Calvo, ha anunciat la seva dimissió el matí d'aquest dimecres després de reconèixer que ha tingut actituds masclistes amb una dona, pel que ha considerat que un càrrec públic no pot tenir aquestes actituds: "La meva dimissió i disculpes són el mínim que puc fer".





En una publicació de Twitter, Calvo ha compartit un comunicat signat per la candidatura unitària amb la qual governava fins ara a l'Ajuntament del municipi del Maresme, Unitat Argentona, on reconeix haver tingut actituds "masclistes i sexistes" fa anys.





L'alcalde va haver de reconèixer aquestes actituds després que apareguessin dilluns en xarxes socials acusacions d'una dona que assegurava haver patit actituds masclistes per part de l'edil, en el marc d'una campanya impulsada per dones en xarxes socials que visibilitza agressions i actituds masclistes protagonitzades per homes de l'àmbit de l'esquerra independentista.









"CAL ERADICAR EL MASCLISME"





"Són unes disculpes sinceres i honestes. Ara em toca reflexionar molt i treballar per canviar. Cal eradicar el masclisme de la societat i jo no he estat conseqüent. Però vull canviar a millor. Demano perdó pel perjudici que hagi pogut causar", ha afegit Calvo dimarts en una altra publicació a Twitter.





Però després de les disculpes, el comunicat emès aquest dimecres exposa que dimarts nit es va reunir l'assemblea d'Unitat Argentona, on Calvo va explicar la seva versió --que segons Unitat Argentona alguns mitjans de comunicació han "tergiversat"-- i va anunciar la seva dimissió.





A l'assemblea Calvo va reconèixer "els fets masclistes dels que se l'acusava" i va demanar disculpes públiques, de manera que Unitat Argentona li ha agraït la seva decisió de dimitir i ha valorat la generositat i coherència --escriuen-- de l'alcalde en la seva decisió .





EXPULSAT DE LA CUP





Calvo va ser militant de la CUP, partit que forma part de la candidatura Unitat Argentona, i a la fi de l'any 2019 va ser expulsat del partit perquè hauria abusat sexualment d'una dona.





Segons han explicat fonts de la CUP, el partit va fer una gestió en la qual li va exigir assumir diverses responsabilitats, i en negar-se, va ser expulsat de la militància.