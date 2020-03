CaixaForum celebra a Madrid una vetllada vampírica amb activitats per a tota la família

CaixaForum Madrid celebra aquest divendres 'Al caer la noche. Una velada vampírica de poesía, pasión y risa', un esdeveniment dedicat a el mite del vampir que comptarà amb literatura, poesia, cinema de sèrie B i música, a més d'una col·lecta de sang.





La iniciativa neix en paral·lel a la nova exposició 'Vampirs. L'evolució del mite 'inaugurada el 14 de febrer al centre cultural, i es tracta d'una nova cita de la Noche Found!









La vetllada, que començarà a les 19.30 hores i s'allargarà fins a la mitjanit, inclourà la lectura musicada de l'últim capítol de la novel·la Dràcula de Bram Stoker, interpretada per l'artista Roberta Marrero; el recital poètic de Javier Corcobado 'Fingir lágrimas de sangre'; la projecció 'Spanish Vampire Show', que reuneix fragments de les pel·lícules espanyoles sobre vampirs del gènere fantaterror, comentada pels divulgadors i crítics culturals José Viruete i Mery Cuesta; i el recital musical vampíric de l'artista Evripidis and His Tragedies.





De 17 a 21 hores tindrà lloc una campanya de donació de sang en col·laboració amb Creu Roja destinada a Centre de Transfusió de la Comunitat de Madrid. Tots els donants rebran un detall "vampíric", així com l'entrada gratuïta a centre per gaudir de la Noche Found! i les seves activitats.





Per al públic més familiar (a partir de 12 anys), CaixaForum Madrid convida a formar part de Vamp Club, on entre altres activitats es podrà compondre amb elements gràfics un pòster de pel·lícula, un cartell d'un congrés vampíric, un paisatge i el menú de restaurant. A l'espai hi haurà uns miralls en el qual si ja es forma part de club, la persona que estigui davant no es veurà reflectida.





La nova exposició 'Vampirs. L'evolució del mite 'que acull CaixaForum Madrid està coorganitzada per "la Caixa" i La Cinémathèque française i proposa una mirada interdisciplinària, centrada en els vampirs cinematogràfics, però també en la literatura, el còmic, la televisió i les arts visuals, per fer un recorregut transversal per la història i la figura d'aquest mite, popularitzada pel cinema.





S'hi mostren més de 360 obres d'una trentena de museus i col·leccions privades, entre fotografies, dibuixos, vestuari de pel·lícules, manuscrits, llibres, còmics, cartells, pintures, gravats, documents i objectes diversos.





Entre les obres exposades s'inclouen peces tan destacades com el guió de Bram Stoker per a la primera adaptació de Dràcula a el teatre; el vestuari per a les pel·lícules Dràcula de Francis Ford Coppola i Entrevista amb el vampir de Neil Jordan; gravats de Goya, obres d'Andy Warhol i Jean-Michel Basquiat o la màscara i altres objectes que va portar Klaus Kinski en el rodatge del Nosferatu de Werner Herzog.





El visitant que s'apropi a centre cultural podrà gaudir de l'exposició a més de les visites guiades i comentades per a tots els públics i les activitats paral·leles, des del 14 de febrer a el 7 de juny d'aquest any.





La Noche Found! és l'aposta de "la Caixa" per unir en una sola jornada part de la programació de CaixaForum Found!, creada per atraure un públic interessat en la cultura contemporània.