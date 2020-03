L'exvicepresident dels Estats Units Joe Biden es perfila com el principal vencedor del 'superdimarts' després de guanyar a vuit dels catorze estats, davant d'un Bernie Sanders que ha aconseguit almenys imposar-se a tres més, segons les dades que les autoritats electorals nord-americanes han publicat fins ara.





Abans d'aquesta important cita electoral de cara a la nominació per a les presidencials, Sanders comptava amb un lleuger avantatge en nombre de delegats en relació amb Biden, que al començament del procés de primàries destacava com el principal favorit.





No obstant això, Biden, considerat un candidat moderat a qui l'aparell del partit fa costat, ha aconseguit guanyar a vuit estats --Alabama, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee i Virgínia-- malgrat els discrets resultats que havia recollit en les votacions anteriors.





De fet, Sanders, un candidat autoproclamat socialdemòcrata i enfortit per l'impacte de les seves bases en les xarxes socials, havia acorralat Biden durant tot el procés fins obligar-lo a guanyar a Carolina del Sud dissabte passat per mantenir les seves opcions.









Els primers resultats d'aquest 'superdimarts', en què estan en joc 1.357 delegats dels 1.991 que garanteixen la nominació final a la Convenció Nacional Demòcrata --que se celebrarà a Milwaukee del 13 al 16 de juliol--, donen oxigen a Biden, mentre que resten entusiasme a Sanders, que ha guanyat a Colorado, Utah i Vermont, el seu estat natal, segons les projeccions dels mitjans nord-americans.





Sanders lidera el recompte a Califòrnia, un dels estats clau pel nombre de delegats que reparteix, 415. Té avantatge entre els votants hispans, els blancs i els menors de 30 anys. No obstant això, encara s'han de conèixer els resultats de l'altre estat clau del 'superdimarts' Texas, amb 228 delegats, i els de Maine.





El resultat que ha obtingut fins ara Sanders a Califòrnia va d'acord amb el que pronosticaven les enquestes. Els últims sondeigs de la cadena CBS/YouGov vaticinaven que el senador per Vermont guanyaria amb un 30 per cent aproximat dels vots.





De la seva banda, Biden és qui obté un lleuger avantatge sobre Sanders a Texas, amb un 32,3 per cent dels vots davant del 29,3. La mateixa enquesta també pronostica una victòria de Sanders amb un 30 per cent dels vots. El sondeig situa Biden segon a tots dos estats, amb un 19 per cent i un 26 per cent dels sufragis, respectivament.





En un discurs a Vermont, Sanders ha assegurat que aconseguirà la nominació demòcrata. "Quan vam començar aquesta cursa cap a la presidència, tothom deia que era impossible. Però aquesta nit us dic amb total confiança que guanyarem la nominació demòcrata i també el president més perillós de la història d'aquest país", ha dit.





"És una bona nit. És una bona nit", ha celebrat Biden en un discurs a Los Angeles, que ha recollit la cadena de televisió CNN. "I sembla que anirà a millor. No en diuen 'superdimarts' perquè sí", ha afegit el precandidat demòcrata.