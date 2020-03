Els partits de futbol amb gran afluència estrangera es celebraran a porta tancada pel coronavirus

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha informat que, al costat de les comunitats autònomes i amb el Consell Superior d'Esports, s'ha acordat celebrar a porta tancada tots aquells esdeveniments esportius que hagin de suposar l'afluència de gran quantitat d'aficionats procedents dels països considerats com a zones de risc del nou coronavirus, com Corea de Sud, Japó, Xina, Iran, Singapur i les regions del nord d'Itàlia: Llombardia, Veneto, Piemont i Emilia Romana.









Així, i amb motiu del brot del nou coronavirus a Itàlia i els més de 150 casos d'infecció registrats a Espanya, s'ha acordat recomanar que se celebrin sense afició el partit de València Basket contra l'Olimpia de Milà, el 5 de març, el València CF contra l'equip italià Atalanta de Bèrgam, el 10 de març, el Getafe CF contra l'Inter, el 19 de març, mateix dia en què es va a disputar el eurocup femenina de Girona contra el Venezia.





Precisament aquesta mesura és la que s'ha acordat en les regions del nord d'Itàlia on totes les competicions esportives se celebren a porta tancada. No obstant, el ministre ha informat que aquells esdeveniments esportius que requereixin processos de classificació internacional i que no vagin a desplaçar a Espanya a un conjunt important d'aficionats de zones de risc se celebraran sense necessitat que sigui a porta tancada com, per exemple, una competició de tennis de taula en la qual van 10 esportistes italians.