Cinc detinguts per vendre entrades falses per al clàssic entre Madrid i el Barcelona

La Policia Nacional en el dispositiu especial per al partit de futbol que va tenir lloc el passat diumenge entre el Reial Madrid i el FC Barcelona van detenir cinc persones per vendre entrades falses per a la trobada.





Els arrestats contactaven amb els possibles compradors i els oferien les entrades falsificades a les rodalies de l'estadi Santiago Bernabéu a un preu que oscil·lava entre els 200 i 800 euros.





En el moment de la detenció, segons ha informat Prefectura Superior de Policia, se'ls van confiscar 15 entrades falses, 6 telèfons mòbils i 500 euros en efectiu. A més, es van localitzar diverses víctimes que ja havien adquirit entrades i es va comprovar que no comptaven amb les mesures de seguretat obligatòries.









Els agents van poder comprovar que els detinguts treballen d'una forma organitzada repartint funcions. Diversos d'ells eren els encarregats de captar les víctimes i oferir-los les falsificacions, si aquests aparaulaven la venda es comunicaven amb els que posseïen el major nombre d'entrades, que es trobaven retirats del lloc.





Els primers portaven un nombre reduït d'entrades per dificultar l'actuació policial i que no els trobessin en possessió d'un nombre elevat de les mateixes.





Minuts abans del partit dels arrestats van arribar a oferir a una dotació de policies de paisà, que integrava el dispositiu especial, tres entrades falses al "bon preu" de 900 euros negociables.





Per això, han estat detinguts com a presumptes autors de presumptes autors dels delictes d'estafa i falsedat documental en vendre entrades il·legítimes per la trobada esportiva.