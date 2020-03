Així és el 'Wuhan Shake', la salutació alternativa pel coronavirus

Una de les primeres mesures recomanades per afrontar la crisi del coronavirus va ser evitar el màxim possible donar-se les mans per saludar-se. Els ciutadans xinesos s'ho han pres al peu de la lletra... mai millor dit això del "peu".





Com a forma alternativa de salutació, alguns residents a Wuhan han proposat donar-se un toc lleuger amb els peus. Aquesta manera de saludar s'està estenent gairebé a la mateixa velocitat que el propi virus, tant perquè evita el contacte personal com perquè no deixa de ser divertit.









No obstant això, al 'Wuhan shake' ja li han sortit rivals, com es pot veure en el següent vídeo de Twitter on es proposen alternatives per evitar el contagi:









I a tu, quines formes de salutació se t'acudeixen?