Foc creuat entre ERC i Torra en una sessió bronca de Parlament

Després de l'acte de Perpinyà, les diferències entre republicans i posconvergents augmenten. El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha lamentat en la sessió de control d'aquest dimecres al Parlament les crítiques de JxCat a la taula de diàleg. El president de la Generalitat, Quim Torra, respon que ells no van amb "el lliri a la mà".





Torra ha assegurat que l'objectiu de la part catalana a la taula de diàleg entre governs és aconseguir "una data per al referèndum" d'autodeterminació. El president s'ha defensat de les acusacions d'ERC de "menysprear" la taula de diàleg assegurant que l'independentisme comparteix objectiu --el exercici de l'autodeterminació i la amnistia-- i que, malgrat que mirin la taula de diàleg amb "prudència i escepticisme ", volen seguir treballant en ella per aconseguir-ho.





TORRA LLANÇA UN DESAFIAMENT A TORRENT





Torra ha lamentat aquest dimecres que el president de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, li haja anomenat 'okupa' en el ple, i que el president de la Cambra, Roger Torrent no l'hagi représ per això.





"Lamente que en aquesta Cambra s'insulte impunement, ho lamente molt, i que vosté no proteste", ha dit Torra en referència a Torrent després d'una intervenció de Carrizosa en la qual aquest li ha dit que està de 'okupa' del seu càrrec, perquè considera que no pot ser president de la Generalitat, si ja no és diputat del Parlament.





En la sessió de control del ple, Torra s'ha negat a respondre a Carrizosa, perquè considera que li ha insultat i perquè no li ha fet cap pregunta directa: "No se m'ha preguntat res, ha sigut un míting".





El president de la Generalitat també ha demanat a Torrent que reconsideri la decisió de retirar-li escó de diputat a la cambra després del "escàndol" de la Junta Electoral Central (JEC).





"Ara que sabem com s'ha arribat a aquesta resolució, i com de viciades estaven aquestes resolucions, demano a Torrent que reconsideri aquesta decisió", ha reclamat en la sessió de control al Parlament, després de saber-se que un dels membres de la JEC estava a sou de Cs.





També ha demanat a Parlament que recuperi la Llei de la Sindicatura Electoral pròpia "per no haver de passar més per la JEC".