Inspecció de Treball diu que hi ha cessió il·legal de Ryanair a Girona

Inspecció de Treball estima que hi ha cessió il·legal de treballadors a la base de Ryanair a l'aeroport de Girona després de l'estimació de la denúncia interposada per USO Sector aeri l'abril de 2019.













Inspecció de Treball ha emès actes d'infracció per la cessió il·legal corroborada de les agències Workforce i Crewlink a l'aerolínia irlandesa Ryanair.





Segons ha notificat al sindicat, Inspecció de Treball ha corroborat la cessió il·legal a través de visites a l'aeroport el 13 de setembre de 2019 i per la "compareixença de l'empresa Ryanair els dies 26 de setembre i 11 d'octubre de 2019, i de les empreses Workforce i Crewlink el 20 de novembre".





Després d'aquesta resolució, el sindicat assenyala que el següent pas "és interposar la demanda en Social per exigir que es reconegui la pertinença d'aquests treballadors contractats a través de Crewlink i Workforce a l'empresa principal Ryanair", el que suposaria també la recuperació amb efectes retroactius d'"algunes de les millors condicions que es tenen en la matriu pel que fa a les agències", segons ha explicat la secretària de comunicació d'USO-Ryanair, Lidia Arasanz.





El proper dimarts 10 març se celebra a l'Audiència Nacional el judici per la demanda interposada pels sindicats USO, Sitcpla i Sepla per impugnar l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) pel tancament de les bases de Lanzarote, Tenerife i Gran Canària.





La base de Girona, per a la qual també planejava el tancament, va ser salvada després que els 120 treballadors de l'Aeroport de Girona i Ryanair arribessin a un acord en el qual els empleats modificaven el seu contracte a fixos discontinus i reduccions del 25% en la jornada perquè no es produís el tancament definitiu de la base. Els 14 restants es van acollir a l'ERO.





No obstant això, el passat 12 de febrer l'aerolínia va enviar una carta als seus treballadors per informar de la seva intenció de retirar un avió a Girona i un altre a Madrid com a conseqüència dels problemes sorgits pel retard en els lliuraments dels 737 MAX q ue té encarregats, el que comporta la reducció d'algunes rutes, de manera que va proposar la reducció de jornada durant la temporada d'estiu o excedències.





Això no obstant, el termini dels treballadors per acollir-se a aquestes mesures va finalitzar sense que cap dels treballadors s'acollissin a la reducció de jornada.