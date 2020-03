El nombre de dones directives a Espanya arriba al 34%

El nombre de dones que ocupen càrrecs de responsabilitat directiva ha augmentat en l'últim any en quatre punts, arribant al 34 per cent, la xifra més alta dels últims 16 anys analitzats, fet que suposa que Espanya es consolidi al 'top 10' mundial en matèria d'igualtat efectiva entre homes i dones, segons l'informe 'Women In Business' realitzat per la consultora Grant Thornton.









D'aquesta manera, Espanya se situa només per darrere de Polònia (38%), en matèria d'igualtat efectiva entre homes i dones, i per davant al seu torn de països com Alemanya (30%), Estats Units (28%) o França (28%), després d'anys d'estancament i tímides pujades, una ratxa que es va trencar el 2019 i que torna a disparar-se aquest any.





Així, les empreses nacionals d'entre 50 i 500 empleats, cotitzades i no cotitzades, es posicionen per sobre de la dada de la Unió Europea (30%) i del global (29%) de 32 països analitzats en l'estudi per al qual s'han realitzat gairebé 5.000 entrevistes i enquestes a alts executius de tot el món, 400 d'elles a Espanya.





Per comunitats autònomes, Madrid despunta amb un 38%, per davant de Catalunya (32%), Galícia (31%), Andalusia (26%), País Basc (24%) i Comunitat Valenciana (23%).





"De nou les nostres organitzacions prenen la davantera i segueixen posant en acció plans concrets per augmentar el lideratge femení en les seves jerarquies. Tot i així, és clau no relaxar-se i centrar-se en consolidar cultures corporatives més diverses i inclusives en què la dona se senti segura per desenvolupar-se", afirma la sòcia de Grant Thornton, Gemma Soligó.





Pel que fa a la presència de les dones en òrgans de decisió a Espanya, 9 de cada 10 compten ja amb almenys una fèmina en llocs de direcció, xifra que suposa un increment de quatre punts respecte a l'any passat. Aquesta dada posiciona a país per sobre de la resta d'Europa (84%) i de la mitjana global (87%).





Per tipologia de llocs, el departament que més directives contracta és Recursos Humans (36%), seguit de la Direcció Financera (33%).





Espanya és al seu torn el primer país d'Europa amb més percentatge de dones CEO en les seves empreses, amb un 25%. Aquesta xifra es posiciona sis punts percentuals per sobre de la mitjana de la resta de països de la Unió Europea (19%) i a cinc de la resta del món (20%).





Per darrere d'aquestes posicions, les dones al comandament són nombroses en la direcció d'operacions (24%), màrqueting (21%), mentre que les direccions tecnològiques queden relegades a últims llocs, amb un 14%.





"Seria desitjable un major percentatge en direccions relacionades amb tecnologia i innovació, apostant perquè la dona cursi carreres STEM. Però és bo veure a més dones en finances, operacions, vendes i adreces comercials, llocs des dels quals es pot escalar bé cap més responsabilitat, en una companyia", explica la sòcia de Grant Thornton, Isabel Perea.