El Financial Times inclou la catalana Signaturit en el rànquing d'empreses més dinàmiques

Signaturit, la startup catalana de firmes digitals, ha estat escollida com una de les 1.000 companyies amb més ràpid creixement a Europa en la quarta edició del prestigiós rànquing elaborat anualment pel diari Financial Times, el FT 1000. Al número 108, Signaturit és l'única empresa del rànquing especialitzada en el servei de signatura electrònica.





La llista, que és elaborada juntament amb el portal d'estadístiques alemany Statista, enumera a les companyies que van aconseguir una taxa de creixement anual més alta en ingressos entre els anys 2015 i 2018. Des de 2015, Signaturit ve doblant la seva facturació any rere any, amb un creixement entre els dos anys del 1.226,8%, tal com reflecteix l'índex.





El FT 1000 de 2020 inclou un total de 70 companyies espanyoles, sent Signaturit la primera de les 9 que operen en el sector tecnològic i entre les que també es troba, entre altres, la startup catalana Typeform.









Per a Juan Zamora, CEO i cofundador de Signaturit, "formar part d'aquest rànquing europeu no és només un orgull per a tot l'equip, sinó que ens situa al mapa de les companyies més disruptives d'Europa. A més, ens permet fer un pas més en la nostra missió de fer extensiu el nostre lideratge en el sector dels serveis de confiança a Espanya a la resta de continent, on ja ocupem posicions meritòries a França i Alemanya".





Des de la seva fundació el 2013, Signaturit ha superat els 10.000 usuaris en 40 països, ha conformat una cartera de més de 2.000 clients i el 2019 va tancar la seva primera ronda de finançament de sèrie A per 7 milions d'euros.