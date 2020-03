Moren tres catalans en un accident de muntanya a Geòrgia

Tres catalans, dos d'ells bombers de la Generalitat, han mort aquest dimecres en un accident de muntanya al Caucas, a Geòrgia.









El Govern està en contacte amb el Ministeri d'Afers Exteriors, que és qui s'ocupa de la repatriació dels cossos.





El succés ha tingut lloc a l'entorn de la ciutat de Mestia (nord), on s'ha produït una allau, segons ha informat el Ministeri.





Hi ha un ferit que està sent traslladat a la capital i altres quatre espanyols que es troben en bon estat -Exteriors no precisa el seu lloc d'origen-. El representant diplomàtic espanyol està en contacte amb les autoritats locals i també amb les famílies dels morts per prestar assistència consular.





Segons han informat Bombers de la Generalitat en un missatge a Twitter, els dos companys que han mort estaven adscrits als parcs de Sort i Pont de Suert (Lleida).





"Volem mostrar el nostre sincer condol a les seves famílies, amistats i resta de companys i companyes", han expressat en el missatge difós a la xarxa social.













TRES DIES DE DOL





L'Ajuntament de Sort ha decretat tres dies de dol oficial per la defunció de tres catalans, dos d'ells bombers de la Generalitat, en un accident de muntanya a Geòrgia, en el qual hi ha hagut un altre ferit que formava part d'una expedició de la comarca lleidatana del Pallars Sobirà.





Un dels bombers morts, adscrit al parc del Pont de Suert, és d'Estac, en el municipi de Soriguera (Lleida), i l'altre bomber, del parc de Sort, i l'altra víctima mortal són veïns d'aquesta localitat.





L'Ajuntament ha lamentat "la pèrdua de tres veïns i amics en un tràgic accident de muntanya" i ha expressat les condolences i suport a les famílies i amics.





El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, ha donat el condol a familiars i amics dels morts a través d'un missatge de Twitter. Assegura que està en contacte amb els alcaldes de Sort i Soriguera, i que ha contactat amb el cap de la Regió d'Emergències per a demanar-li que traslladi el seu acompanyament als companys del cos.