La vacuna de virus del papil·loma prevé el 90% dels càncers de cèrvix

Un estudi multicèntric, amb participació de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (Idibell) i l'Institut Català d'Oncologia (ICO), estima que la vacuna de virus del papil·loma humà (VPH) prevé un 90% dels casos de càncer de cèrvix.









El VPH és la infecció de transmissió sexual més comuna que existeix, i es coneixen més de 200 tipus i, alguns poden provocar malalties associades, com berrugues anogenitals i certs tipus de càncer.





La investigació ha recopilat i analitzat 18.247 mostres de pacients amb càncer de 50 països, que pertanyien a tumors de cèrvix, vulva, vagina, anus, penis i tumors de cap i coll, han informat els dos instituts en un comunicat.





La líder de l'estudi Laia Alemany ha assegurat que el projecte va ser plantejat com una investigació internacional el més controlat possible i amb una grandària mostral prou ampli per poder "obtenir estimacions robustes de l'impacte del VPH i la seva vacuna en la prevenció d'aquests càncers".





La identificació dels tipus de VPH que estan implicats en aquests càncers va revelar que la vacuna que s'usa actualment, la vacuna nonavalent, protegeix contra els tipus virals presents en la majoria dels tumors.





La seva aplicació pot reduir a la meitat el total dels casos de càncers de localitzacions anatòmiques associades a la infecció per VPH i, en concret, prevenir un 90% dels casos de càncer de cèrvix.