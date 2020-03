L'obra humorística de Perich centra una retrospectiva al Born

L'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i el Centre de Cultura i Memòria del Born CCM acullen des d'aquest dimecres l'exposició 'Perich 1941-1995. Humor amb ulls de gat ', amb material inèdit del dibuixant satíric català Jaume Perich, per reivindicar "l'humor com a eina per incidir en la realitat".









L'exposició mostra algunes de les facetes "més desconegudes i ocultes" de Perich, segons ha destacat el comissari de l'exposició i també dibuixant Jaume Capdevila 'Kap' en roda de premsa.





La retrospectiva homenatja Jaume Perich pel 25 aniversari de la seva mort per reivindicar el "Perich dibuixant, pensador, periodista i crític", segons ha assenyalat el regidor de Memòria Democràtica, Jordi Rabassa.





Rabassa també ha incidit en el sacrifici que comporta l'"ofici incòmode" del dibuixant, menyspreat per una intel·lectualitat que pensa més en la literatura, l'assaig, i altres maneres d'expressar-se, ha considerat.





La roda de premsa ha comptat amb la presència destacats dibuixants d'humor de l'Estat, que han recordat i commemorat la figura i obra del "incisiu i influent" Perich i la seva mirada lúcida i mordaç.





Dibuixants com Miquel Ferreres, Toni Batllori, Tom, Romeu, Fer, Jose Luís Martín, Mariel, Jaume Bach o Raquel 'Gu' han intervingut en la presentació, i aquesta última li ha recordat com un gran "referent de vida, amb una mirada crítica pura".