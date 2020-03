El Senat aprova la nova senda d'estabilitat pressupostària

El Ple del Senat ha validat definitivament aquest dimecres l'acord de Govern sobre la nova senda d'estabilitat pressupostària per al període 2020-2023, acompanyada pel límit de despesa no financer, conegut com a 'sostre de despesa', que ja va ser aprovat el passat dijous al Congrés com a pas previ a la tramitació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2020.









En concret, amb 133 vots a favor, 109 en contra i 14 abstencions, la Cambra Alta ha validat l'acord pel qual s'adeqüen els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt d'administracions per a aquest any, i es fixa el 'sostre de despesa', i ha fet el mateix amb la senda per al període 2021-2023, que també va obtenir el suport majoritari al Congrés el dijous, i va ser acompanyat per sorpresa pel límit de despesa no financer del Pressupost per al 2021.





La senda ha obtingut els vots favorables de PSOE, PNB, Grup Parlamentari Esquerra Confederal, Terol Existeix (2), CC-Partit Nacionalista Canari, PRC, PAR i Agrupació socialista Gomera, així com les abstencions d'ERC i d'EH Bildu. De la seva banda, han votat en contra els 114 senadors de PP, Ciutadans, JxCAT, Vox i UPN.





Durant la seva intervenció en el Ple del Senat, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha demanat el suport a tots els grups parlamentaris del Senat a la nova senda d'estabilitat pressupostària per al període 2020-2023 per deixar enrere els objectius "irreals" del 2018 i no renunciar a una capacitat de despesa de 3.500 milions a les comunitats autònomes i de 7.500 milions en la Seguretat Social.





La nova senda d'estabilitat pressupostària fixa uns objectius de dèficit públic de l'1,8% del PIB aquest any, de l'1,5% el 2021, de l'1,2% el 2022 i del 0,9% el 2023, amb la qual cosa relaxen les metes en vigor de Govern de PP, que establia un 0,5% per a aquest any i estabilitat pressupostària des del 2021.





Per administracions, per a l'Estat es fixa un objectiu de dèficit del 0,5% del PIB aquest any, del 0,5% el pròxim, del 0,3% el 2022 i del 0,1% el 2023, per la qual cosa Montero ha indicat que el major esforç s'exigirà a l'Estat. Per a la Seguretat Social s'estableixen unes metes de dèficit de l'1,1% aquest any, de l'1,5% el 2021, de l'1,2% el 2022 i del 0,9% el 2023.





Les metes en les regions són el 0,2% del PIB aquest any, el 0,1% el 2021 i equilibri pressupostari des del 2022, mentre que per a les entitats locals es fixa dèficit zero en tot el període.





Respecte al deute públic, el Govern calcula que la ràtio de deute públic sobre PIB serà de 94,6% aquest any, del 93,4% el 2021, del 91,7% el 2022 i acabarà la legislatura al 89,8%.





A més, es flexibilitza la regla de despesa en contemplar una taxa de referència nominal del 2,9% del PIB aquest any, al 3% el 2021, al 3,2% el 2022 i al 3,3% el 2023.





Un cop el Govern ha obtingut el suport del Senat a la nova senda, començarà a elaborar el projecte de Pressupostos de 2020, la tramitació parlamentària i aprovació definitiva espera tenir a punt abans que acabi l'estiu.