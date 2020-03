Una exposició al CaixaForum qüestiona la posició de l'espectador davant l'art

El CaixaForum Barcelona qüestiona la posició de l'espectador davant l'obra d'art en l'exposició 'On som. On podriem ser', comissariada per Diana Guijarro i que inclou 14 obres d'una desena d'artistes, entre ells Cindy Sherman, Joan Brossa, Mike Kelley i Pedro G.Romero.









L'exposició també compta amb obres d'Andrea Fraser, Alex Reynolds, Txomin Badiola, Cildo Meireles, Mona Hatoum i Martin Kippenberger, en la seva major part procedents de les col·leccions de La Caixa i de al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba).





Es tracta d'una reflexió sobre el mateix fet expositiu i sobre la manera com se situa el públic, i que convida a repensar la relació de l'espectador amb l'art contemporani.





Proposa a l'espectador ser participant actiu de l'obra d'art a través de peces de fotografia, vídeo, instal·lació, escultura i obra gràfica.





El programa ofereix als joves professionals l'oportunitat de fer un comissariat a partir de les col·leccions de La Caixa i del Macba amb l'ajuda de professionals de l'entitat i tutors externs, per ser un impuls a comissaris emergents.