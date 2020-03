Un pla pilot de realitat augmentada amb 5G visualitza continguts al bus turístic de Barcelona

Un projecte pilot de realitat augmentada amb 5G, desenvolupat pel grup Mediapro, Telefónica i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), permet visualitzar continguts didàctics al bus turístic de Barcelona als passatgers que estan fent un recorregut a bord, amb detalls com les exposicions que hi ha als museus pels quals passen o la història dels edificis que veuen.









Els usuaris poden descobrir informació de la ruta turística que estan realitzant a través d'una pantalla transparent interactiva, que es troba al principi del bus i superposa imatges al paisatge i els monuments que estan veient, han explicat els impulsors en roda de premsa aquest dimecres.





El projecte '5G Augmented Tourism' s'ha presentat en una ruta per la muntanya de Montjuïc i de moment només es provarà com a pilot per avaluar les seves potencialitats i no s'estendrà a tota la xarxa de busos turístics de TMB, que fan servir més de dos milions usuaris a l'any, ha indicat el seu director de Màrqueting, Joaquim Balsera.





A la presentació, s'han pogut veure les fonts de Montjuïc enceses; alguns dels quadres que es troben dins del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), com 'Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem' de Ramon Casas; informació de les exposicions de CaixaForum; els edificis que hi ha al Poble Espanyol, i escenes d'obres interpretades al Teatre Grec i el Teatre Lliure.





També s'han explicat anècdotes de la història de la muntanya de Montjuïc i els seus voltants, com que va servir de pista de carreres de Fórmula 1; que les dues torres de Plaça Espanya es van inspirar en arquitectura veneciana, i que el centre comercial de Les Arenes havia estat anteriorment una plaça de toros, a més de passar durant la ruta per davant dels edificis que van acollir les Olimpíades de 1992.





Aquest pilot s'emmarca en la iniciativa 5G Barcelona, impulsada per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), i2CAT, CTTC, Atos i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).