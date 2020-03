El Govern crida a aturar les empreses si hi ha risc de coronavirus

El Govern central publica una Guia per a l'Actuació en l'Àmbit Laboral (consultar al final d'aquesta notícia) per orientar ocupadors i operaris en la present crisi pel COVID-19.













La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha justificat aquest dimecres la possibilitat d'aturar l'activitat a les empreses si hi ha risc de contagi per coronavirus, assenyalant que es tracta d'una mesura guiada per "un únic propòsit", el de "la prevenció de la salut", i que "per a una democràcia aquest és el bé principal".





"Els altres béns estan subjectes al que principal, que és controlar els riscos, que no hi hagi contagis i actuar com estem fent", ha explicat davant els mitjans de comunicació, que li han preguntat per la guia d'actuació llançada pel seu departament amb recomanacions sobre com actuar davant el brot de coronavirus.





El document recorda que, d'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, davant d'una possible exposició a un risc greu i imminent, les empreses han d'informar el més aviat possible i adoptar mesures necessàries per interrompre l'activitat i, si fos necessari, abandonar immediat ...





