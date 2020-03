La Reial Societat acaba amb el somni del Mirandés

La Reial Societat va avançar a la final de la Copa del Rei aquest dimecres a en superar (0-1) el Mirandés en la tornada de semifinals celebrada a Anduva, camp inexpugnable que buscava portar a un Segona Divisió a la lluita pel títol que tindrà a l' quadre donostiarra 32 anys després.





Els d'Imanol Alguacil no van donar peu a la sorpresa i van assaltar el camp de Miranda d'Ebre amb un gol de Mikel Oyarzabal de penal a quatre minuts de la mitja part. La Reial va ser millor i va generar molt perill amb l'extrem internacional espanyol i amb Januzaj per l'altra banda, mentre que els locals amb prou feines es van trobar en el seu futbol.





La Reial, campió de el torneig en 1909 i 1987, buscarà el seu tercer títol 32 anys després de la final que van perdre contra el Barça, davant l'Athletic Club o el Granada a l'Estadi de la Cartoixa de Sevilla. Des del 2-1 en l'anada, la Reial tenia a la mà la passada, que no va veure perillar, sense patir els perills d'Anduva.





Un camp invicte des de l'agost, on els d'Andoni Iraola van despatxar a tres Primeres en un joc elèctric i efectiu. La Reial va evitar les contres del rival i Oyarzabal i Januzaj van obrir sengles autopistes. També Willian Jose, sorpresa en l'onze per Isak, va provar amb xut des de la frontal quan el quadre local es va estirar. A pilota parada va ser el perill d'un Mirandés que abans de la mitja part va patir el cop per una mà de Malsa.





Amb el gol d'Oyarzabal es van anar a la mitja part i amb una rematada de Januzaj al travesser va començar la segona part. Guridi va tenir una doble ocasió per als d'Iraola però la Reial va manejar millor la possessió per tenir un bon tram tranquil. A 20 minuts de la fi, el Mirandés va començar a estrènyer, obligat a marcar per tenir opcions i Matheus va rematar fluix de cap una centrada de Franquesa.





Alguacil va ficar al camp una altra amenaça com Isak i el davanter suec va complir d'entrada amb una gran carrera que va deixar la sentència enrere per Oyarzabal. Odegaard i Merino van entrar més en joc, en un domini 'txuri urdin' que va anul·lar la temible versió del Mirandés. Un equip que va tornar a demostrar ser coper, a les portes de la final com en 2012, estrenyent en els últims minuts.





Anduva va arribar a sentir alguna cosa d'èpica amb dos córners seguits i un xut de Vaixell que va parar Remiro. El Mirandés va estrènyer a la recerca del gol que posés nerviosa la Real, però es va quedar en un glop d'emoció per assaborir la final. Els bascos es veuen ja el 18 d'abril lluitant per la Copa a Sevilla, una temporada ja històrica que té a més la lliga a tir de jugar la Champions.