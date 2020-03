La guerra soterrada entre PSOE i Podem esclata després d'un mes de Govern conjunt

Tot i que els socis de Govern van signar un protocol per coordinar la seva actuació política, la guerra soterrada entre PSOE i Podem ha trigat un sol mes en esclatar. El malestar entre les dues formacions va en augment, i el detonant d'aquesta crisi ha estat l'aprovació de l'avantprojecte de la llei de llibertat sexual.





La intervenció del PSOE per corregir l'esborrany proposat per Podem ha estat rebuda com un insult per l'entorn d'Iglesias. El mateix líder morat va atribuir al "masclisme frustrat" les reticències d'un altre sector de Govern que va veure amb mals ulls els errors tècnics continguts en l'original de la llei.





A més, en Podem consideren que la vicepresidenta Carmen Calvo i el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, van pretendre robar-li la llei a Irene Montero, titular d'Igualtat a l'Executiu. Segons fonts consultes per 'Vozpópuli', "han intentat retardar la presentació de la llei per a després del 8 de març" en un intent per apropiar-se el capital polític de la norma.









De fons, les maniobres de socialistes i podemitas per fer-se amb el lideratge del moviment feminista espanyol. Les dues forces volen presentar-se davant la societat com els valedors de l'avanç de la igualtat entre sexes, i han pressionat per fer-se amb el patronatge de la nova llei de llibertat sexual.





El document signat per Sánchez i Iglesias en l'arrencada de la legislatura una "estratègia de mitjans conjunta". I afegia: "Els membres del Govern de coalició es comprometen a mantenir una estratègia de comunicació coordinada i compartida respecte de les iniciatives i accions que desenvolupin en els àmbits de gestió que assumeixin al Govern progressista de coalició". El pacte de no agressió ha durat un sol mes.