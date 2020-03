Una jutge demana al Suprem investigar l'etapa de Puigdemont a Girona per corrupció

La titular del Jutjat d'Instrucció número 2 de Girona ha remès al Tribunal Suprem una exposició raonada en la qual sol·licita que l'expresident català Carles Puigdemont sigui investigat per delictes de prevaricació, frau a l'Administració i falsedat documental en la gestió de la qualitat de l'aigua de la ciutat quan era alcalde.









Segons han informat fonts jurídiques, la magistrada ha accedit a la petició formulada per la Fiscalia Anticorrupció, ja que considera que Puigdemont hauria destinat el 2015 un milió d'euros previstos per "l'aplicació del cànon extraordinari de la concessió del servei d'aigües" a comprar un fons d'art per a l'Ajuntament.





L'inici d'aquesta investigació es remunta a quatre anys arrere, després d'una denúncia de la CUP presentada en Anticorrupció. La jutgessa de Girona va sollicitar la imputació de Puigdemont davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), però després d'adquirir l'expresident la condició d'europarlamentari, és el Suprem el que ha de conèixer aquestes actuacions.





Segons consta en la investigació, la gestió del servei d'aigua a Girona és a càrrec d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S. a. (Agissa), una empresa mixta amb un 80% de capital privat i el 20% restant dels ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter. Al març de 2013, en el marc de l'aprovació de la segona pròrroga de la gestió de l'aigua a aquesta societat, es va introduir el pagament d'un cànon extraordinari de 3,75 milions d'euros als tres consistoris.





ARTIFICI COMPTABLE





D'aqueixa quantitat, el Consistori que llavors dirigia Puigdemont va rebre un total de 2.625.000 euros, import que "havia de revertir en el propi servei" d'aigües, segons informe del Secretari de l'Ajuntament que consta en l'escrit d'Anticorrupció. No obstant això, i mitjançant un "artifici" comptable, explica el fiscal, un milió d'euros d'aqueix cànon van acabar en la compra d'un fons d'art que havia pertangut a l'historiador Rafael Santos Torroella i que estava valorat en 4,7 milions.





L'artifici va consistir en la "modificació de crèdit per transferència entre partides" i finalment la compra i finançament de la col·lecció va ser autoritzada per un total d'11 regidors del Ple de l'Ajuntament del 14 de febrer de 2014. Una modificació de crèdit que, tal com remarquen els informes pericials, no es podia dur a terme perquè "no es podia usar els diners obtinguts pel cànon extraordinari en estar afecte a una finalitat concreta", això és, "el cicle de l'aigua".





L'operació per a ocultar la procedència dels diners per al primer pagament de la col·lecció d'art es va fer, per a Anticorrupció, "amb el coneixement i aprovació de Carles Puigdemont". Una maniobra que, en opinió de la magistrada de Girona, va contravindre la Llei d'Hisendes Locals.





PERJUDICI EN EL PATRIMONI





Els investigadors subratllen que tota aquesta operació va portar aparellat un perjudici en el patrimoni de l'Ajuntament de Girona. En un informe de l'Agència Tributària incorporat a les actuacions, s'adverteix que "alhora que s'ha incrementat al doble el cànon, les inversions a realitzar s'han reduït quasi a la meitat, en detriment de la qualitat i de l'estat de les instal·lacions".





"Es va idear un artifici, des dels pressupostos de l'equip de Govern, que va ser assumit, amb major o menor coneixement, per 11 regidors en el Ple de 14 de febrer de 2014. I aqueix artifici va portar a un substancial minvament en el patrimoni de l'Ajuntament en una àrea tan sensible com l'aigua", subratlla l'escrit d'Anticorrupció en el qual es basa la sol·licitud d'imputació al Suprem.





Ara, la Sala penal de l'alt tribunal que presideix el magistrat Manuel Marchena haurà de decidir si obri causa contra Puigdemont per aquest assumpte. En cas de fer-ho, es nomenaria un instructor, que seria qui decidiria si demanar un suplicatori al Parlament Europeu per a poder imputar a l'expresident i que se sumaria al suplicatori que ja va sol·licitar l'instructor del procés, Pablo Llarena.