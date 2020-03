Les vacunes són l'únic tractament capaç de modificar i curar l'al·lèrgia al pol·len en nens, segons la Societat Espanyola d'Immunologia Clínica, Al·lergologia i Asma Pediàtrica (SEICAP), que recomana l'ús d'immunoteràpia de forma individualitzada davant l'arribada de la primavera.





Fins a un 30 per cent dels joves espanyols pateix al·lèrgia al pol·len i la seva incidència és cada vegada més gran en nens més petits, segons dades de SEICAP. A més, la seva aparició s'avança des de fa uns causa de les temperatures més suaus de l'hivern.





"El canvi climàtic fa que els períodes de pol·linització comencin abans i siguin més prolongats i intensos, el que fa que sigui possible observar nens amb símptomes pol·línics en algunes zones del país durant els mesos de febrer i març", ha explicat el membre del Grup de Treball d'Al·lèrgia Respiratòria i Asma de SEICAP, Javier Torres.





Així, recorda que els dies de vent, secs i assolellats augmenta el pol·len ambiental, al que contribueix la major contaminació de l'aire, les partícules aglutinen pol·len en suspensió i afegeix que, per contra, la concentració pol·línica disminueix durant els dies humits o de pluja.









ELS POL·LENS QUE MÉS SENSIBILITZEN





Els pol·lens que més freqüentment sensibilitzen a Espanya són els de gramínies i d'arbres com olivera, xiprer i plàtan d'ombra, entre d'altres. La majoria de les plantes pol·linitzen a la primavera, però, depenent de la latitud, algunes ho fan a l'estiu, la tardor i fins i tot a l'hivern, com les cupressàcies.





En aquest sentit, pel que fa als símptomes, els quadres deguts a al·lèrgia l pol·len en nens són fonamentalment rinocojuntivitis i asma bronquial. "Si aquests símptomes coincideixen amb la primavera, es pot sospitar que el nen té al·lèrgia al pol·len", indica el doctor Torres.





Quan es confirma el diagnòstic, continua, el pediatre al·lergòleg establirà amb el nen o adolescent i la seva família "un pla d'actuació" que inclou mesures d'evitació, el tractament preventiu (que ha de ser administrat diàriament durant tota l'estació), i el tractament de rescat (en cas que apareguin símptomes).





En el cas que els símptomes siguin intensos i freqüents, i hi hagi repercussió en les activitats quotidianes i la qualitat de vida de l'infant, "cal valorar la indicació d'immunoteràpia específica, ja que serà l'únic tractament que aconsegueixi reduir, o fins i tot fer desaparèixer, els símptomes i disminuir la quantitat de medicació diària", ha apuntat.





LES VACUNES





Segons explica la coordinadora del Grup de Treball de Immunoteràpia de la SEICAP, la doctora María Mesa, "les vacunes per l'al·lèrgia al pol·len modifiquen la resposta immunològica de l'infant al·lèrgic. D'aquesta manera, el nen deixa de reconèixer el pol·len com una cosa "dolenta i estrany" i deixa de generar una resposta immune perjudicial.





La immunoteràpia clàssica es fa per via subcutània. No obstant això, des de fa uns anys es disposa de "extractes de qualitat" que s'administren per via sublingual, en forma de gotes o comprimits, fet que suposa "una alternativa més còmoda per als nens", ha assegurat la doctora Mesa del Castillo.





El tractament té una durada d'entre 3 i 5 anys. Quant a la seva seguretat i eficàcia, aquesta especialista destaca que "és molt segura", i que s'administra en domicili per "no tenir reaccions adverses sistèmiques". "L'eficàcia està garantida sempre que combinem bon diagnòstic i un extracte de qualitat", ha conclòs.