L'ONCE presenta un cupó per celebrar el 180 aniversari del Mercat de la Boqueria

Aquest dijous al matí ha tingut lloc l’acte de presentació del Cupó que l’ONCE dedica, el proper dimecres 11 de març, al Mercat de La Boqueria, dintre de la sèrie ‘Este es tu mercado’, que l’ONCE dedica als mercats municipals. 5,5 milions de cupons difondran aquest mercat per tot l’Estat.





S’ha fet amb un ‘Tast a cegues’, en el qual personal del mercat, periodistes i gastrònoms han pogut experimentar com es mengen uns calamarsets, maduixes o una truita sense veure, amb un antifaç. Una Tècnica de Rehabilitació de l’ONCE ha explicat com s’ordenen els aliments al plat, seguint les pautes de les agulles del rellotge i com cal omplir un got d’aigua.





L’acte, celebrat a l’Aula de Gastronomia del mateix mercat, ha comptat amb la participació de Salvador Capdevila, president de l'Associació del Mercat de la Boqueria, del seu gerent, Òscar Ubide i d’Enric Botí, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya.









“Els mercats, especialment el de La Boqueria que té milers de visitants, són entorns canviants i molt vius i agraïm els esforços que fan dia a dia els membres de la direcció i els propis paradistes per fer-los més accessibles. I també per minimitzar obstacles i barreres que poden dificultar la compra de persones cegues o amb altres discapacitats”, apunta Enric Botí, delegat territorial d’ONCE Catalunya.





La sèrie ‘Este es tu mercado’, formada per 52 cupons, és un homenatge als mercats municipals; espais emblemàtics de pobles i ciutats, de vegades situats en edificis centenaris, i que són testimonis del dia a dia de la ciutadania, dels seus costums, la seva gastronomia i dels quals també formen part els venedors i venedores de l'ONCE. En aquesta sèrie també participaran el Mercat de Dilluns de Tàrrega, el Mercat del Lleó de Girona i el Mercat Central de Tarragona.









180 aniversari de La Boqueria





El Mercat de Sant Josep, popularment conegut com La Boqueria, és un mercat municipal que es troba a la Rambla de Barcelona. Amb una superfície de 2.583 m² amb més de 300 parades ofereix una gran varietat de productes locals i exòtics, tant als compradors particulars com als restauradors de la ciutat. És el mercat més gran de Catalunya, el més variat en oferta alimentària i també el més visitat pels turistes.





El 19 de març de 1840 es va posar la primera pedra en l'espai que ocupa actualment, projectat per l'arquitecte Josep Mas i Vila que aviat va caldre ampliar amb el solar d'un antic convent i que va veure com el 1913 s’embellia amb l'icònic arc modernista de l'entrada i un any més tard es cobria amb una teulada metàl·lica. En tot aquest temps i malgrat les vicissituds que han viscut el mercat i la ciutat, la Boqueria mai ha deixat d'oferir servei a Barcelona i els seus ciutadans. Han estat 180 anys d'evolució constant, amb nous productes, noves fórmules comercials i noves maneres de relacionar-se amb els clients. La Boqueria ha preparat un ampli programa d’activitats per aquest 2020 per a commemorar el 180 aniversari d’un mercat que està present a Barcelona des del segle XIII.













El ‘Cupó Diari’ de l’ONCE ofereix, per 1,5 euros, 55 premis de 35.000 euros a les cinc xifres. A més, el client té l’oportunitat, per 0,5 euros més, de jugar també a la sèrie i guanyar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durant 25 anys, que s’afegirà al premi de 35.000 euros.





Els cupons de l’ONCE es comercialitzen pels 20.000 agents venedors que integren la seva xarxa de vendes. Gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV) el client pot escollir, a l’instant, el número que més li agradi. A més, es poden adquirir des de la pàgina web oficial de joc de l’ONCE (www.juegosonce.es) i establiments autoritzats. A Catalunya són més de 10.000 els seus afiliats i el col·lectiu de l’ONCE i la seva Fundació supera les 15.000 persones. A Catalunya, la venda del cupó dóna ocupació a 2.700 persones.