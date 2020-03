L'obra "total" de William Klein pren la Pedrera en una exposició de 200 peces

L'obra "total" del fotògraf novaiorquès William Klein protagonitza una retrospectiva a la Pedrera de Barcelona amb més de 200 fotografies, pintures i documents de l'artista de 92 anys que evidencien el seu treball pictòric, fotogràfic, gràfic i cinematogràfic i plasma un segle de canvis, creacions i revolucions.





En roda de premsa aquest dijous, la comissària Raphaëlle Stopin, ha explicat que l'exposició és radicalment diferent perquè la mirada de l'artista també ho és, i ha afegit: "La seva obra ens parla de la societat i de l'enllaç de l'artista amb aquesta", també de la seva decisió de tenir una posició i prendre partit des de la pràctica artística.





Ha adduït que el títol de l'exposició, 'William Klein. Manifest', està relacionat amb la seva capacitat de formular manifestos: "És algú que ho ha fet amb la seva obra, amb missatges i amb posicions molt sinceres i clares".





Ha afegit que l'artista, que va arribar ahir a la nit per visitar l'exposició i estarà la tarda d'aquest dijous a la inauguració, l'ha deixat "molta llibertat" per organitzar l'espai gràcies al fet que mantenen una bona relació de confiança.









OBRA AMB "RESSONÀNCIA"





Ha avisat que el seu recorregut no tracta d'aprofundir en la seva obra de manera exhaustiva sinó que intenta localitzar els punts cardinals de la seva obra i reproduir la "ressonància que va dibuixar al fil dels seus amors amb diferents mitjans artístics".





Per això, presenta al William Klein fotògraf com una n'hi ha prou peça a l'edifici creatiu, ja que va experimentar amb la pintura, la fotografia plàstica i abstracta i fins i tot l'arquitectura: "La seva capacitat d'abstracció i els grans conjunts arquitectònics són la part més desconeguda de la seva obra".





SET ÀMBITS





Deixant de banda un relat cronològic, l'exposició aborda set àmbits, tot i que comença amb els seus inicis pictòrics quan Klein dibuixava natures mortes i aspirava a una pràctica pregonada per l'escola Bauhaus d'un art que comprengués pintura, arquitectura, disseny, fotografia i tipografia.





Després, el recorregut salta als seus abstraccions fotogràfiques quan l'artista immortalitzava panells pintats i jugava amb la llum i les composicions; per aprofundir després en la publicació del seu llibre fonamental 'New York', en què va explorar fotogràficament la seva ciutat com un terreny "exòtic".





El segueix la immersió de l'artista de Roma, Moscou, Tòquio i París amb les seves escenes socials i culturals, per donar lloc després a un Klein interessat pels grans plafons de lletres, i continua amb el seu aprofundiment en la fotografia de moda de la mà de la revista 'Vogue' i també la fotografia de cinema.





Per a la comissària, "l'aspecte més genial de la seva obra és no pensar la fotografia com a subjecte", així com l'exploració dels espais arquitectònics, donant lloc en aquesta exposició a un diàleg amb Antoni Gaudí.





L'exposició, organitzada per la Fundació Catalunya la Pedrera i la Fundació Telefónica, es podrà visitar fins al 5 de juliol, després de rebre a Madrid uns 100.000 visitants.