Nova jornada sobre Zona Franca i reducció d'emissions per millorar la sostenibilitat

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha acollit a la seva seu, la jornada “La Zona Franca i la reducció de les emissions de Co2” en una sessió en la qual s'ha comptat amb la participació de diverses empreses i entitats i les seves mesures en matèria de mobilitat sostenible













Amb la intervenció de Miquel Rodríguez, Comissionat de l’Agenda 2030 del Ajuntament de Barcelona, i la participació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), El Consorci de la Zona Franca, el RACC, BusUp i Reby Patinets, la jornada s'ha desenvolupat mitjançant càpsules informatives de 10 minuts cadascuna i un debat amb el públic després de cadascuna d'elles.





El tema central de la jornada ha tractat sobre les diverses iniciatives que fomenten una mobilitat més sostenible, amb la qual s'aconsegueix reduir emissions, costos i temps associats al transport.





Des del Consorci s'han mostrat les mesures per a un canvi de mobilitat en el Polígon de la Zona Franca com les diferents maneres d'accés amb transport públic, l'ampliació del carril bici i els acords amb diferents empreses que incentiven altres maneres d'usar el transport, com el RACC i Reby.





El RACC i el Consorci van signar un acord per posar en marxa el servei de trajectes de cotxe compartits RACC Hop, que permetrà millorar la mobilitat de més de 4.000 treballadors de 10 empreses installades en el polígon.





D'altra banda, amb Reby (empresa de patinets elèctrics) es va formar una aliança per a promoure l'ús del transport públic entre els treballadors. L'acord consisteix en la installació de punts d'aparcament amb vehicles Reby davant de les oficines de les empreses que vulguin. D'aquesta manera els treballadors trobaran patinets per a completar el trajecte del metro a l'oficina.