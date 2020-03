Antoni Garcia (ERC): "A L'Hospitalet cal un debat sobre quants turistes necessitem"

Antoni Garcia és el líder de l'oposició a L'Hospitalet en representació d'ERC, segona força al consistori. Repassem amb el portaveu republicà les seves propostes per la ciutat arran de la projecció que el partit ha guanyat en les darreres eleccions municipals.





ERC ha passat de no tenir regidors el 2011 a tenir-ne 5 en les darreres eleccions municipals. Com valores aquesta evolució?





Valorem molt positivament aquest creixement, que ve tant del treball a tot Catalunya com també del treball local. El 2015 vam recuperar la representació amb 2 regidors i crec que la feina a peu de carrer durant els darrers quatre anys ha estat ben valorada pel conjunt de ciutadans de L'Hospitalet. En aquest moment, som la segona força a la ciutat i l'alternativa al govern del partit socialista.





Els republicans de L'Hospitalet sou una mostra de l'independentisme pragmàtic que posa també l'accent en l'agenda social?





Esquerra té un discurs nacional i un discurs social, i ambdós tenen el mateix pes. La independència de Catalunya no és una finalitat en sí mateixa, sinó una eina per transformar la societat. Per construir un nou país sense desigualtats necessitem totes les eines d'un Estat. Treballar a L'Hospitalet per la República és treballar en definitiva per millorar la qualitat de vida dels veïns.





La taxa de desocupació a la ciutat (10,13%) és molt similar a la catalana (10,5%), però quines actuacions es podrien desenvolupar a nivell local?





L'objectiu és que totes les persones que estan a l'atur trobin feina. I el més important és que la feina que trobin sigui de qualitat. Tenim la generació més ben formada que mai amb sous precaris i això dificulta que puguin desenvolupar amb dignitat el seu projecte de vida. A la ciutat, en els darrers anys s'està apostant per un model econòmic de "franquícia hotelera"...





A què et refereixes amb aquesta expressió?





No pot ser que tot el model econòmic de L'Hospitalet estigui basat en la construcció de nous hotels. En aquesta ciutat cal un debat sobre quants turistes necessitem, com s'ha fet a les Illes Balears per garantir la sostenibilitat. Cal una economia diversificat, que doni suport a la petita i mitjana empresa. El Polígon de la Carretera del Mig es troba amb moltes deficiències i cal reindustrialitzar-lo, com el Polígon de La Pedrosa, que també s'ha de potenciar.





Això topa amb el projecte de Districte Cultural proposat per l'Ajuntament.





Nosaltres no demanem indústries tipus a la Carretera del Mig, però hi ha un model d'indústria diferent: l'economia verda, l'economia social, el cooperativisme... o la creació d'un parc tecnològic. No ens neguem a que una part del polígon es dediqui a l'atracció de galeries o expositors, però voldríem que aquest Districte Cultural arribés a tots els racons de la ciutat.





Tens la sensació que L'Hospitalet serveix en moltes ocasions de pla B per tot allò que no s'acaba fent a Barcelona?





És veritat que la moratòria hotelera de Barcelona ha beneficiat L'Hospitalet. En aquest sentit, Esquerra Republicana està d'acord que hi hagi hotels a la ciutat, però s'ha de posar límits. Hi ha alguns tipus d'equipaments, com els pisos turístics, que acaben tenint una repercussió amb l'entorn com l'augment del preu dels lloguers, que en cinc anys ha augmentat de mitjana un 40%.





Parlant de pisos turístics, com avança la normativa local per regular-los?





La moratòria municipal es va fer el 2017 a petició d'ERC. El pla desenvolupat des d'aleshores és positiu en un 80%, però hi ha un aspecte que no ha volgut incorporar l'equip de govern: el combat contra els pisos turístics il·legals. Nosaltres vam fer una cerca a través de buscadors i vam detectar al voltant de més de 1.000 anuncis irregulars. S'haurien de fer inspeccions com s'ha fet a Barcelona.





Sense deixar encara el capítol econòmic, ERC vol impulsar també el sector biomèdic local.





Correcte. Tenim dos hospitals de referència, l'ICO i el de Bellvitge, i hem de desenvolupar aquest sector. Però aquesta proposta l'hem escoltada desde fa anys en cada conferència de l'alcaldesa, sempre se'n parla però no s'acaba concretant. Hem de passar de les paraules als fets.





Com quedarà aquest any el rebut de l'IBI si s'ha demanat una revisió a l'alça dels valors cadastrals?





L'any passat vam arribar a un acord amb el govern local per rebaixar l'IBI un 2% durant tota la legislatura. El que augmenta en un 3% aquest 2020 és el tipus que fixa l'Estat. I durant aquest nou mandat hem proposat que es baixi un 2,5% l'IBI marcat pel consistori i s'apugi el tipus especial que paguen aquells que tenen més patrimoni. Aquesta proposta no s'ha acceptat i tampoc hem rebut retorn en l'àmbit de la tarificació social.





Una altra mesura que heu presentat al ple és la protecció dels establiments emblemàtics a la ciutat. Ens podries explicar en què consisteix?





Molts d'aquests comerços tanquen perquè els lloguers acaben augmentant. Es podria fer com a Barcelona, on hi ha una sèrie de comerços als que no es permet aplicar pujades abusives. En segon lloc, si hi ha un establiment de referència s'ha de garantir que els seus elements simbòlics es puguin mantenir. El 2014 va tancar el Tirsa, una cocteleria històrica. Al mateix local ara hi ha una cafeteria: si hi hagués un catàleg d'establiments emblemàtics, s'hi podria haver incorporat el mobiliari típic de les cocteleries d'època.





El juliol de 2018 va entrar en funcionament el carnet jove municipal impulsat per ERC. Quina valoració en feu de la seva posada en marxa?





Creiem que se'n podria treure més rentabilitat. Estem a l'espera de tenir totes les dades sobre la implementació del carnet, però possiblement es podria fer més difusió i incorporar més àmbits i establiments. És una proposta que s'ha de continuar desenvolupant perquè no està cobrint els objectius en comparació amb altres ciutats.





Esteu a favor de remunicipalitzar el servei de neteja?





Estem a favor que sigui el propi Ajuntament qui gestioni aquest servei. Actualment hi ha una mala planificació per part de la pròpia empresa. Els treballadors fan bona feina, però a la mala planificació s'afegeix un problema d'incivisme. El 2011 ja hi va haver queixes sobre l'adjudicació a FCC, i un estudi posterior sobre el cost de l'externalització o gestió pública donava pràcticament la mateixa despesa. Pensem que és millor tenir un control propi.





A finals de març acaba la segona prova pilot de Mobike, el servei local de 'renting' de bicicletes. A ERC esteu a favor d'un model sense anclatges o amb anclatges?





Nosaltres volem un model públic com el de Barcelona aplicat a L'Hospitalet. És a dir, volem un "bicing". Amb el Mobike és veritat que hi ha hagut conflictes amb l'espai públic i per això demanem que es faci un model amb anclatges. A part d'això, també s'hauria de millorar el carril bici.