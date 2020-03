La candidatura de Bail i Toledano reuneix els avals per presentar-se a les primàries de Podem

La candidatura de l'exsecretària general de Podem Catalunya Noelia Bail i de l'impulsor de la ILP Renda Garantida Diodado Toledano ha reunit els avals personals necessaris per al procés de primàries de Podem de cara a les eleccions catalanes, han detallat fonts del seu equip.









Després de reunir aquests avals personals, la seva candidatura 'Això és Podem' -que es va presentar aquest dimecres a la Nau Bostik de Barcelona davant unes 100 persones- seguirà el procés recollint els avals col·lectius que requereixen les primàries, que es disputa amb la diputada de Catalunya en Comú Podem (CatECP) al Parlament Conchi Abellán.





La candidatura ha recollit més de 400 avals personals, i que han demanat els avals col·legiats aquest mateix dijous: calculen tenir-los fins aquest divendres, quan es reuneixen els òrgans de la formació, han assenyalat.





Bail va defensar en la presentació de la candidatura la necessitat que "la veu dels moviments socials arribi a Parlament de forma efectiva i en primera persona", en referència a Toledano, i va apostar per portar a la Cambra catalana també la veu del feminisme.





A més, va reiterar que la millor fórmula per reforçar la unitat del seu espai polític és "aconseguir una coalició estable amb els comuns", que permeti a Podem mantenir la seva estructura i propis debats interns.





En cas de coalició, en principi, CatComú que també està celebrant el seu propi procés de primàries per confeccionar una llista que liderarà la presidenta de CatECP al Parlament, Jéssica Albiach, fusionarà la seva llista amb la qual emergeixi de les primàries de Podem -així s'ha fet en anteriors convocatòries-.





Toledano va destacar la necessitat que els representants polítics defensin els drets socials, i va recordar el moviment del 15M i l'acció per envoltar el Parlament: "Molts dels que ara són jutjats van perseguir judicialment en el seu dia a activistes i moviments socials per defensar els drets de la ciutadania catalana".





"No es pot utilitzar la construcció d'una república imaginària per fomentar la divisió de la classe treballadora", segons Toledano, que va apostar en l'acte per que l'agenda social estigui al centre del debat i pel federalisme.