​Ronaldinho, investigat per entrar al Paraguai amb passaport fals

L'exjugador del FC Barcelona i internacional brasiler Ronaldinho està sent investigat juntament amb el seu germà Roberto de Assis Moreira per haver entrat al Paraguai, país on tenien previst assistir per a uns esdeveniments solidaris de la Fundació Fraternitat Angelical, amb uns presumptes passaports falsos.













Segons va publicar ESPN Brasil, ni Ronaldinho ni el seu germà haurien estat detinguts per la policia paraguaiana, però sí investigats i retinguts a la seva habitació de l'hotel fins poder aclarir els fets, després d'haver provat d'entrar al país sud-americà amb aquests passaports falsificats.





La mateixa informació apunta que hauran de declarar davant el ministeri públic paraguaià aquest mateix dijous, i fins aquest moment estarien confinats a l'hotel i sense poder utilitzar els telèfons mòbils. A més, estarien collaborant amb la investigació policial.