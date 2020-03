Iglesias va fer la traveta al Govern central ocultant la guia de Treball sobre el coronavirus

El vicepresident segon del Govern central, Pablo Iglesias, va ordenar a la titular de Treball, Yolanda Díaz, que ocultés la guia contra el coronavirus que estava elaborant el seu departament. Tal com publica 'El Confidencial Digital', després de l'experiència amb l'avantprojecte de la llei de llibertat sexual, Iglesias no estava disposat a que tècnics d'altres ministeris corregissin el text d'aquesta guia, pel que va recomanar a Díaz que treballés en secret sobre la mateixa.





La guia va desencadenar l'enuig tant en patronals com sindicats, perquè a part de no ser consultats, incloïa previsions extremes com "paralitzar l'activitat laboral" en els centres de treball on hi hagués "un risc greu i imminent" de contagi, malgrat que Sanitat descarta aquesta mesura.









"Llanceu-la, aquesta vegada no ens corregeixen ni una coma". Així explica el digital que es va dirigir Iglesias al Ministeri de Treball. El líder de Podemos no va encaixar res bé les dures crítiques a Irene pel redactat de la llei de llibertat sexual, i va voler venjar-se retornant-li-la al PSOE, que controla la cartera de Sanitat.





Davant la disfunció provocada entre els ministeris de Sanitat i Treball a compte de la resposta al coronavirus, Moncloa va haver de reaccionar de manera contundent assegurant que la gestió del coronavirus corresponia al Ministeri de salut pública. La Secretaria d'Estat de Comunicació va emetre un comunicat d'urgència per a atribuir tota la responsabilitat de la gestió a Sanitat.