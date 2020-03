Iglesias va fer la traveta al Govern ocultant la guia de Treball sobre el coronavirus

El vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, va ordenar a la titular de Treball, Yolanda Díaz, que ocultés la guia contra el coronavirus que estava elaborant el seu departament. Tal com publica 'El Confidencial Digital', després de l'experiència amb l'avantprojecte de la llei de llibertat sexual, Iglesias no estava disposat a que tècnics d'altres ministeris corregissin el text d'aquesta guia, pel que va recomanar a Díaz que treballés en secret sobre la mateixa.





La guia va desencadenar l'enuig tant en patronals com sindicats, perquè a part de no ser consultats, incloïa previsions extremes com "paralitzar l'activitat laboral" en els centres de treball on hi hagués "un risc greu i imminent" de contagi, malgrat que Sanitat descarta aquesta mesura.