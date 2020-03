Els serveis mèdics del Vaticà han diagnosticat a una pacient que estava sent atesa en el seu ambulatori amb coronavirus i ha tancat temporalment totes els centres sanitaris per a la seva desinfecció general. Es tracta del primer cas detectat dins el dels límits de la Ciutat de Vaticà.





"Aquest matí han estat suspesos temporalment tots els serveis de l'ambulatori de la Direcció de Sanitat i Higiene de l'Estat de la Ciutat de Vaticà per poder desinfectar els ambients després que un pacient donés positiu al test diagnòstic de coronavirus", ha anunciat el director de l'oficina de premsa, Matteo Bruni.





Els serveis d'urgències continuen actius i s'està informant a les autoritats italianes de la situació mentre que s'han activat els protocols previstos. El cas s'ha detectat en un ambulatori a què solen acudir cardenals i prelats.













Aquest dijous, el Vaticà va informar que s'estaven estudiant més mesures de control a l'agenda del Papa que podrien passar per la suspensió de l'audiència general dels dimecres i de l'Àngelus així com de cancel·lacions en les activitats de la Santa Seu per evitar el contagi de coronavirus.





"En relació a l'activitat dels propers dies del Sant Pare, de la Santa Seu i de l'Estat de la Ciutat de Vaticà, s'estan estudiant nova mesures concebudes per evitar la difusió del covid-19 implementar en coordinació amb aquelles adoptades per les autoritats italianes", ha informat Bruni en una breu nota de premsa.





Dilluns passat el Vaticà va aclarir que el refredat "diagnosticat" al Papa no presentava altres "símptomes" al temps que va descartar "altres patologies" sense esmentar específicament el coronavirus si bé alguns mitjans de comunicació a Itàlia havien informat que el Pontífex havia resultats negatiu a les proves.





Francisco celebra de manera "quotidiana" la missa a Santa Marta i està seguint els exercicis espirituals a distància. Va ser el mateix Pontífex que va anunciar el passat diumenge durant l'Àngelus que no podia anar a aquest retir espiritual per la seva refredat.





"Lamentablement, el refredat m'impedeix participar en aquests exercicis", ha lamentat el pontífex apuntat a la balconada del seu estudi privat en el Palau Apostòlic si bé va aclarir que "seguirà les meditacions" des de la casa Santa Marta, on resideix.





El Papa ha cancel·lat des de divendres passat tota la seva agenda pública, encara que ha mantingut les seves cites de trobades privades.