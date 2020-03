Desarticulada una organització criminal que violentava domicilis a Catalunya

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones, tres homes i una dona per la seva presumpta participació en al menys 10 robatoris violents en domicilis de diverses localitats de Catalunya, segons han informat en un comunicat aquest divendres.





El grup itinerant estava integrat per cinc persones que rastrejaven el territori català buscant cases ubicades en poblacions allunyades de les zones més densament poblades i ja havien comès robatoris a les localitats del Vendrell (Tarragona), les Borges Blanques (Lleida), Canyelles, Sant Julià de Vilatorta i Espinelves i Navàs (Barcelona).





La investigació, duta a terme per la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), ha acreditat que actuaven a la nit per assegurar-se que el domicili estigués buit i buscaven diners en efectiu, joies, dispositius electrònics i altres objectes que puguin tenir una sortida fàcil al mercat negre.









Segons ha informat la policia catalana, els arrestats venien els objectes sostrets en establiments especialitzats en la compravenda d'or i joies i a altres receptors per introduir-los al mercat il·lícit.





L'anàlisi de la documentació intervinguda ha conclòs que la falsificaven per transitar per diferents països europeus sense despertar sospites, el que fa suposar que la seva activitat delictiva no es limitava exclusivament a Catalunya.





Els quatre arrestats van passar a disposició judicial el passat 28 de febrer i el jutge va decretar l'ingrés a la presó dels tres homes i la posada en llibertat provisional de la dona, tot i que no descarten detencions, han informat.