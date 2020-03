La il·lustradora Ana Müshell ha materialitzat en una biografia la vida de la cantant, escriptora i fotògrafa Patti Smith a 'Patti Smith. She has the power' (Lunwerg).





Segons ha informat en un comunicat l'editorial, l'àlbum recorre des de la seva infància, caracteritzada per la malaltia i l'obsessió per la lectura, fins a l'actualitat, amb un recorregut pels personatges, moments, poemes i inquietuds que han format part de la seva vida.





L'obra repassa les diferents versions de la seva vida i obra: la seva música, els seus poemes, les seves fotos, la seva amistat amb el fotògraf Robert Mapplethorpe, i els seus contactes amb l'entorn del Chelsea Hotel de Nova York, entre altres episodis.