El vandalisme independentista ataca ara els radars de trànsit

Tot i que no ocupin les portades com en els dies que van succeir a la sentència de Tribunal Suprem sobre el procés, els radicals independentistes segueixen actuant a Catalunya al marge de la llei. Les accions violentes dels CDR s'han tornat ara contra els radars de trànsit.





Un grup autodenominat 'L'Estaca' (a l'igual que una cançó de Lluís Llach), ha realitzat en els últims dies atacs amb pintura, però també amb cops i en algunes ocasions foc contra les instal·lacions de radar de les infraestructures catalanes.





Els atacs s'han realitzat a les quatre províncies catalanes. A Barcelona s'han centrat en radades del Paiol, Les Planes, Molins de Rei, Terrassa, i entre Vic i Gurb (Eix Transversal C-25). A Girona han actuat en carreteres com la de Banyoles (C-66), Llambrilles (C-65) o Cabanelles (N-260). A Lleida han atacat radars a Pardinyes (barri de la ciutat de Lleida), Cervera, Margalef de Montsant (N-240) o l'Albi (AP-2). Tarragona ha estat la província menys atacada, amb només un cas a la capital provincial i un altre a la N-240 a l'altura de Margalef de Montsant.





Segons ells mateixos, "a poc a poc anem fent via per les terres catalanes encara espanyoles. Pels camins pels quals passem deixem el nostre missatge: No permetrem que la por i la repressió s'instaurin en les nostres vides, trenquem la normalitat fins que els els nostres estiguin a casa i Catalunya sigui independent!".





Fins ara els atacs han tingut una intensitat baixa, tractant-se en gairebé tots els casos de pintades acompanyades del lema "Via fora!". Aquest crit era usat en l'Edat Mitjana per cridar a les armes als súbdits enfront de les amenaces bèl·liques tant internes com externes.