Movistar becarà joves tennistes a l'escola de Rafa Nadal

Amb l'objectiu de donar suport a joves talents espanyols que volen complir els seus somnis, Movistar atorgarà 20 beques a estudiants que vulguin formar-se en la Rafa Nadal Academy by Movistar durant el curs 2020-2021. Les beques seran d'un 25% del total de l'import del programa anual i/o semestral i tindran en compte els mèrits tant tennístics com acadèmics.





Els programes anuals i semestrals de la Rafa Nadal Academy by Movistar per a joves tennistes de 12 a 18 anys estan basats en l'enriquidora experiència adquirida per Rafa Nadal i el seu equip tècnic després de reeixits anys al circuit professional. El prestigiós equip d'entrenadors, dirigits per Toni Nadal, és l'encarregat de formar tennísticament als joves jugadors i preparar-los pel tennis del futur.





L'objectiu de l'programa és maximitzar el potencial de cada jugador en un centre d'alt rendiment en què els joves podran compatibilitzar la seva activitat tennística amb l'excel·lència en els estudis al Rafa Nadal International School, un col·legi d'educació bilingüe amb professors internacionals situat a les pròpies instal·lacions de l'Acadèmia.





Després del seu pas per la Rafa Nadal Academy by Movistar, els jugadors tindran l'opció de continuar la seva formació acadèmica optant a aconseguir beques en les millors universitats nord-americanes i europees.





La docència tennística i acadèmica d'aquests programes va acompanyada a més d'una formació humana integral fonamentada en valors com l'esforç, la humilitat, la tolerància, la paciència, el respecte, la integritat, la disciplina, l'ordre i el compromís.





Les instal·lacions punteres, l'acurada metodologia, la qualitat del professorat i l'excel·lència acadèmica fan que els plans anuals i semestrals estiguin a l'altura del jugador que dóna nom a l'Acadèmia. Per això Movistar ha volgut involucrar-se amb joves talents que puguin optar a la beca, o bé per mèrits esportius, o bé per mèrits acadèmics.





El Programa Anual s'imparteix de setembre a juny i el Programa Semestral de setembre a gener i de febrer a juny i inclou:





* 17h d'entrenament de tennis setmanals.

* 6,15h d'entrenament físic setmanals.

* Estudis acadèmics en la Rafa Nadal International School (setembre a juny).

* Allotjament en residència tutelada dins de l'Acadèmia (inclou tots els àpats, berenars i activitats lúdiques).

* Revisió mèdica, atenció mèdica i fisioteràpia.

* Coaching en competició i coordinació de tornejos.

* Informe trimestral sobre el desenvolupament del jugador.

* Pack de benvinguda.

* Promoció vols gratis amb Air Europa.





Tindran dret a beca en el programa anual o semestral (tennis, escola i boarding) aquells jugadors que disposin de passaport espanyol o que compten amb domicili a Espanya. Les beques no seran acumulables a un altre tipus de descomptes (en cas de tenir accés a més d'una promoció, s'aplicarà la més avantatjosa per al jugador).