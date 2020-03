María Pilar Queralt del Hierro reivindica a dones que van ser "Protagonistas de la historia"

El moviment feminista contemporani ha arribat a cotes indiscutibles que han permès, per fi, situar la dona en el plànol que li correspon de plena igualtat amb l'home. Però aquesta fita -per cert, no obtingut en la mateixa mesura i en el mateix grau i en tots els països del món- no ha d'impedir que oblidem a moltes dones que en diferents àmbits i al llarg de la història van aconseguir, malgrat tots els condicionaments i limitacions, adquirir un paper predominant. A això contribueix el llibre "Protagonistas de la historia. Anecdotas y curiosidades con nombre de mujer" (Rocaeditorial) de María Pilar Queralt del Hierro.









L'autora, que és una competent historiadora, experta en l'univers femení i que ha contribuït a divulgar en diverses obres precedents el paper que van exercir diverses reines, tant d'Espanya com, sobretot, de Portugal, ha recopilat una sèrie de fets curiosos, anècdotes i situacions en cadascuna de les quals la dona va tenir un paper central. A "Rompiendo moldes" posa en relleu algunes dones a les que qualifica de "valents, transgressores i voluntarioses" amb heroïnes guerreres, com Marina Pita, Agustina d'Aragó o la monja alferes, altres que van aconseguir adquirir una certa independència, quals les beguines o les 'salonnières', o extraordinària projecció pública, com va ser el cas d'Eva Perón o Cocó Chanel, que va alliberar als seus homònimes de l'enutjós cotilla. Fins i tot hi va haver un moviment femení entre el segle XIV i la revolució francesa, la 'Querelle des femmes', que va lluitar pel dret dona a la cultura.





Reconeix, però, que "el taller de l'artista, l'escriptori o el laboratori van ser terrenys vedats per a la dona, tot i que algunes valents van perseverar en l'obstinació" i evoca algunes que van trencar motlles, des de les seguidores Pitàgores a la primera dona que va aconseguir ingressar a la Royal Society. També les va haver que van aconseguir destacar en les arts plàstiques (Sabina von Steinbach, Teresa Díez, Plautilla Nelli, l'acadèmica Lavinia Fontana, Sofonisba Anguissola i un llarg etcètera fins arribar a les que anomena les "dames de l'impressionisme".





Altres van destacar en la música (Francesca Caccini, Clara Wierck -la fama de la qual va enfosquir el seu marit, Robert Schumann, la sufragista Ethel Smyth, les cantants María Malibrán i Lucrecia Arana, la ballarina Pavlova, la cupletista Raquel Meller i les dues grans dives de l'òpera que van ser Maria Callas i Montserrat Caballé, mentre que l'escena registra centenars de noms, així Sarah Bernhardt, Pastora Imperio, Eleonora Duse, María Guerrero, Theda Bara i en el cinema els Joan Crawford, Mary Pickford, Marylin o Marlene Dietrich.





Va haver-hi escriptores insignes. Algunes, religioses, com Santa Teresa o Sor Juana de la Cruz, encara que moltes que es van veure constretes a amagar la seva condició femenina després d'un pseudònim: Jane Austen, Mary Shelley, Charlotte i Emily Brönte.





Una àrea curiosa és la de la investigació científica. Queralt del Hierro subratlla que la dona va haver de lluitar perquè deixessin de considerar-com bruixa o fetillera, el que el va obligar a realitzar esforços sobrehumans en el seu respectiu camp respectiu i recorda que dels 854 premis Nobel concedits des de 1901 fins 1918 només hi va haver 52 dones, de les que únicament 22 eres científiques.





Finalment tracta de les dones que van ser importants "després dels murs de palau" com reines, consorts o amants. Reivindica a Isabel la Catòlica i Lucrecia Borja, elogia Isabel de Portugal, es compadeix d'una de les reines més desconegudes d'Espanya, la dona d'Amadeu I, María Victòria, recorda els desacords entre Maria Lluïsa de Parma i la duquessa d'Alba -que no van ser de gelosia per l'amor de Godoy- i convida al somriure quan recull el que va dir Catalina de Médici, esposa d'Enrique II de França quan va confessar "llegeixo la història d'aquest regne i descobreixo que han estat les amants que han dirigit els assumptes de govern".