Totes les diòcesis espanyoles comptaran amb una oficina de denúncies d'abusos

Totes les diòcesis espanyoles compten ja o comptaran en les pròximes setmanes, previsiblement abans del 31 de maig, amb oficines de denúncies d'abusos sexuals a menors i a persones vulnerables.









Així ho ha anunciat el secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Luis Argüello, aquest divendres 6 de març durant la roda posterior a l'Assemblea Plenària, que s'ha celebrat aquesta setmana a Madrid.





Argüello ha explicat que amb la creació d'aquestes oficines segueixen les indicacions del motu proprio 'Vox estis Lux mundi' del papa Francesc. Sobre els terminis, el portaveu dels bisbes estima que totes les oficines estiguin operatives abans del 31 de maig i que en aquest moment puguin oferir un llistat amb els telèfons i correus.





En aquestes oficines, es rebran les denúncies d'abús. L'Església valorarà la seva versemblança i els donarà la tramitació canònica i civil. A més, en algunes oficines es podrà realitzar acompanyament a les víctimes.





La CEE no obrirà una oficina pròpia de denúncies però sí d'establir un "servei de comunió" que ajudi aquestes oficines i serveixi com a via per transmetre notícies i saber els recursos humans i materials d'uns i altres.





En concret, les diòcesis de les Províncies Eclesiàstiques de Pamplona i Tudela, Santiago de Compostel·la i Valladolid, han optat per una oficina metropolitana per a totes les diòcesis circumscrites. En canvi, les diòcesis de les Províncies Eclesiàstiques de Burgos, Granada, Madrid, Mèrida-Badajoz, Oviedo, Toledo i València han acordat organitzar-se per oficines diocesanes pròpies.





També l'arquebisbat Castrense d'Espanya ha constituït una oficina arquebisbal i la Província Eclesiàstica de Sevilla ha constituït una oficina metropolitana per la pròpia Arxidiòcesi, a la qual s'han afegit les sufragànies de Cadis i Ceuta així com Huelva. Per la seva banda, les diòcesis sufragànies d'Asidonia-Jerez, Canàries, Còrdova i Tenerife han optat per constituir oficines diocesanes pròpies.





Finalment, en relació amb les diòcesis de les Províncies Eclesiàstiques de Barcelona i Tarragona, únicament s'han constituït oficines diocesanes pròpies en l'Arxidiòcesi de Tarragona, i les sufragànies de Solsona i Vic. La resta de les diòcesis de Catalunya estan esperant aquesta Assemblea Plenària per determinar l'opció que adoptaran, segons ha informat el secretari general de la CEE.