La Fiscalia demana 32 anys de presó per a Ana Duato i 27 per a Imanol Arias per delicte fiscal

La Fiscalia Anticorrupció de l'Audiència Nacional demana 32 anys de presó per a l'actriu Ana Duato i 27 per a Imanol Arias per diversos delictes contra la Hisenda Pública en el marc del cas Nummaria. Se'ls acusa d'haver evadit impostos gràcies a l'activitat d'un despatx d'advocats dedicat presumptament a construir i mantenir una estructura jurídic-econòmica destinada a aquesta finalitat.









Per la seva banda, l'Advocacia de l'Estat -que representa l'Agència Tributària en el procediment- demana similars penes de presó per a tots dos. En concret, 28 anys de presó per a Ana Duato i el mateix nombre per a Imanol Arias per frau i multes que sumen aproximadament 16 milions.





L'instructor del cas, Ismael Moreno, va concloure que el despatx Nummaria va crear una estructura de societats "l'única finalitat era la d'evitar la tributació dels ingressos generats per la seva activitat professional i mantenir ocult el patrimoni acumulat dels beneficis que aquesta els va generar" .





En l'escrit de Fiscalia se sol·licita l'obertura de judici oral contra 31 persones, inclosos els dos actors, un dels productors de la sèrie 'Cuéntame cómo pasó' -Miguel Ángel Bernardeu- i la germana d'Imanol Arias -Ana Isabel Arias Domínguez- , així com per a quatre entitats com a responsables civils, i col·loca en el centre de la trama per evadir impostos a propietari del despatx Fernando Peña.





Segons aquest escrit, Peña, "per tal d'evitar que les activitats il·lícites que realitzava" sota la cobertura de l'assessoria fiscal fossin detectades, va crear un entramat de societats espanyoles a l'una que controlava múltiples societats a Anglaterra, Costa Rica, Canadà, Uruguai o Luxemburg.





Aquestes societats -en nombre superior a duescentes- eren usades "tant per facilitar l'opacitat de les operacions de despatx Nummaria, com per lliurar-les als clients que desitjaven emprar-les per a la realització de les activitats il·lícites" investigades en la causa.





Aquesta opacitat era buscada tant enfront de la Hisenda Pública com davant d'altres terceres persones físiques i jurídiques que ostentaven algun dret de crèdit contra els encausats. "Els integrants del despatx eren conscients que aquestes estructures havien de ser utilitzades per a realitzar activitats delictives", recorda el ministeri fiscal.





Afegeix l'escrit que les estructures societàries creades eren pràcticament idèntiques per a tots els clients afectats del bufet Nummaria, i la finalitat de les mateixes en la major part dels casos era evitar la tributació per l'Impost de Societats o l'IVA de les societats operatives espanyoles o, en el cas de les persones físiques, per l'IRPF.





IMANOL ARIAS VA OCULTAR AL FISC 2,7 MILIONS





En concret, per a l'actor Imanol Arias, Nummaria va crear una estructura que li va permetre ocultar al fisc part de les seves rendes, principalment procedents de la seva participació en la sèrie de televisió 'Cuéntame cómo pasó'. D'acord amb l'escrit del ministeri fiscal les quotes presumptament defraudades en el seu IRPF ascendirien a 2,7 milions d'euros.





Per aquest motiu, a l'actor se li imputen en total sis delictes contra la Hisenda Pública, tots ells referits al pagament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) dels anys compresos entre 2010 i 2015, ambdós inclosos.





Per la seva banda, segons l'escrit de Fiscalia, l'actriu Ana Duato va defraudar la quantitat de 1,9 milions d'euros a Hisenda, i se li imputen set delictes fiscals relacionats també amb l'IRPF. Si és el cas en dos períodes: el de 2010-2012, i el comprès entre 2014 i 2017.





Pel que fa al 'cervell' de l'entramat, Fernando Peña, hauria defraudat 15,7 milions d'euros, i la Fiscalia li imputa fins a 68 delictes pels quals se li demanen 298 anys i 9 mesos de presó. Entre aquests delictes es troba el d'organització criminal, el d'estafa processal, un delicte de falsedat de document mercantil, dos delictes d'insolvència i desenes contra la Hisenda Pública.