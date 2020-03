La Rioja alabesa presenta la seva oferta turística a Barcelona

La Rioja Alabesa identifica una denominació d'origen vitivinícola, però és, a més, una zona turística amb personalitat pròpia que ha fet l'enoturisme l'eix del seu atractiu, tot i que la comarca comprèn també molts altres al·licients prou importants com per fer desitjable un viatge. Així ho van explicar a Barcelona la Consellera de Turisme de la Diputació Foral, Cristina González, i Maria Simón, Maria Jiménez i Juanma Lavín, responsables de la Ruta el Vi de la Rioja Alabesa, un projecte comunitari que va començar fa quinze anys amb 60 socis i ara té 137 en els 19 municipis situats en aquesta província del País Basc en els quals viuen 11.500 habitants.









A la Rioja Alabesa hi 13.4000 hectàrees dedicades a el cultiu de la vinya que produeixen al voltant de 40 milions de litres de vi anuals. Maduren i es crien en 300 cellers que utilitzen la varietat ull de llebre en un 79%, tot i que també garnatxa, mazuelo i graciano. En elles s'elaboren vins blancs, rosats i negres, aquests últims joves de l'any, criances, reserves i grans reserves. La visita als cellers -algunes d'elles de bella arquitectura contemporània- constitueix una experiència inoblidable que permet submergir-se en una cultura diverses vegades mil·lenària i comprovar com s'aconsegueix la qualitat que acredita des de fa dos segles aquesta DO. A més, l'activitat vinícola dóna lloc a una sèrie d'esdeveniments puntuals. Algunes esportives, com la Marxa popular Entreviñas, la Travessia de la Serra de Toloño i la Pujada a aquesta serra; i altres de divers tipus, com la Fira històrica de el vi de Navaridas, el Seminari de vins i la Setmana de Música i Vi d'Elciego, la Trobada Enogastronòmica sostenible de la Rioja Alabesa o el certamen de pintxos medievals.





Una altra producció alimentària local és l'oli d'oliva verge extra que exhibeix el distintiu de qualitat Eusko Label. Resulta interessant conèixer com es produeix, als efectes és possible visitar els trulls de Yécora i Barriobusto -aquests sense activitat, Moreda d'Àlaba, Lanciejo -el més antic- i Oyón-.





I, en fi, la millor aquell temps per a la seva utilització a la cuina basca és la sal d'Añana, també de la zona.





El paisatge alabès permet la realització d'activitats de turisme de naturalesa amb la ruta del vi i el peix, el camí natural de l'Ebre i els camins de Sant Jaume i Ignasià. Hi ha un fullet que descriu fins a 18 senders per la Rioja Alabesa, entre ells el GR-38 que travessa la comunitat basca de nord a sud. A tot això cal sumar un impressionant patrimoni artístic i històric que inclou poblats prehistòrics, cups rupestres, viles medievals, esglésies fortificades, casalots i palaus i els cascos històrics d'Elciego, Labastida, Salinillas de Buradón i Labraza.





La consellera de Turisme va posar, a més, especial èmfasi en l'aposta pel turisme accessible amb tretze locals gastronòmics o vinícoles degudament adaptats per a això, com l'Espai gastronòmic i Centre temàtic de el vi Villa Lucía amb el primer museu de el vi del món totalment inclusiu i el Celler Valdemar, perfectament accessible.





El portal enoconocimiento.com ofereix un programa de formació per a professionals sota la denominació d'AñadaConocimiento.