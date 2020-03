Mor un home de 86 anys atropellat per un camió a la Via Júlia de Barcelona

Un home de 86 anys ha mort la tarda d'aquest divendres després de ser atropellat per un camió a la cantonada de la Via Júlia amb Via Favència, al districte barceloní de Nou Barris.





El sinistre ha tingut lloc cap a les 13 hores per causes que encara s'estan investigant, ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.





Es tracta de la quarta víctima mortal en un accident de trànsit a la ciutat de Barcelona aquest 2020, i el segon vianant que mor en aquestes circumstàncies.