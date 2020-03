El 8M es tenyeix de lila amb manifestacions feministes a tot Espanya

Les manifestacions feministes se succeiran de nou aquest diumenge 8 de març a almenys una vintena de ciutats i municipis espanyols per commemorar el Dia Internacional de la Dona. A diferència de 2018 i 2019, aquest any no s'ha convocat vaga feminista i no hi haurà una crida a que les dones pareixen, sinó que cridarà a la mobilització.









D'aquesta manera, la Comissió 8M estatal, integrada per assemblees feministes de tot Espanya, no llançarà una crida conjunta a la vaga, com sí que va fer el 2018 i el 2019, sinó que donarà suport i difondrà les diferents convocatòries decidides en diferents comissions de el moviment feminista. Aquest any, la majoria han optat per no convocar vaga.





En el manifest que llegiran aquest diumenge, consensuat entre més de 500 dones, subratllen que representen "un crit global de diversos pensaments" i estan "unides contra de el patriarcat i disposades a plantar cara per construir unes vides millors". Així, esperen que les mobilitzacions siguin "un èxit".





CORONAVIRUS





De moment, el Ministeri de Sanitat no veu necessari suspendre pel coronavirus, encara que sí ha recomanat que no vagin persones amb símptomes. Des de la pròpia Comissió 8M de Madrid, també han assenyalat que "abans que res" serà "responsable" i, "si cal", ha d'adoptar les mesures que el Ministeri de Sanitat indiqui pel coronavirus.





Pel que fa a la representació institucional, les ministres del PSOE i Podem ja han precisat que acudiran per separat a la manifestació, perquè l'habitual és que els membres de Govern que participen en aquesta marxa s'uneixin al grup de participants del seu propi partit, han indicat fonts de l'Executiu.





Entre els ministres del PSOE que acudiran a la manifestació de Madrid, es troben la vicepresidenta primera de Govern i ministra de Presidència i Relacions amb les Corts, Carmen Calvo, la d'Exteriors, Arancha González, així com el ministre de l'Interior, Fernando Grande. Juntament amb ells, aniran altres membres del PSOE. Per la seva banda, la ministra d'Hisenda i portaveu, María Jesús Montero, anirà a la manifestació de Sevilla.









En el cas de les ministres de Podem, la titular d'Igualtat, Irene Montero, assistirà a la manifestació a Madrid, mentre que la ministra de Treball, Yolanda Díaz, també participarà en una de les marxes, ja sigui a Madrid o a Galícia. També tenen previst acudir a la manifestació de Madrid, el ministre d'Universitats, Manuel Castells, que assegura que anirà "a títol personal", i el ministre de Consum, Alberto Garzón.





El Palau de la Moncloa no ha revelat encara les intencions de Sánchez, que es va sumar a la manifestació del 8M eL 2018, quan era encara líder de l'oposició, però no així en la de l'any passat, a la qual no va acudir, però sí la seva dona, Begoña Gómez.





EL PP ANIRÀ AQUEST ANY





A diferència del que va passar el 2019, any en què el PP es va desmarcar de la marxa del 8M per considerar que els organitzadors havien impulsat un manifest "partidista i polititzat", el PP sí que anirà en aquesta ocasió a aquesta convocatòria amb el seu propi manifest.





Fonts de la direcció nacional del partit han assegurat que a la manifestació de Madrid d'aquest diumenge acudiran la vicesecretària de Política Social, Cuca Gamarra, la secretària d'Igualtat de el partit, Mari Mar Blanco, i la secretària general del PP de Madrid, Ana Camins , entre d'altres dones de la formació. Per la seva banda, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o la portaveu parlamentària, Cayetana Álvarez de Toledo, han anunciat que no aniran a la manifestació.





Pel que fa a Ciutadans, tot i que encara no han confirmat quins membres del partit acudiran, és probable que ho faci la vicealcaldessa, Begoña Villacís, i la diputada del Congrés Sara Giménez. Els 'taronges' defensen un "feminisme liberal" Vox, com és habitual, no acudirà i celebrarà a Vistalegre un gran acte d'oposició a el Govern de Pedro Sánchez.





Aquest any, el 8M se celebra en un context de debat intern del feminisme, principalment sobre la prostitució -a favor o no de l'abolicionisme- i sobre la identitat de gènere que reivindiquen les persones 'trans'. La transsexualitat s'ha convertit en un cavall de Troia en el feminisme davant la discrepància que provoca entre aquelles feministes que defensen que la identitat de gènere no és més que una construcció social patriarcal que el que fa és "invisibilitzar les dones".





Aquesta posició, defensada obertament pel Partit Feminista d'Espanya, és la que ha provocat que una part del feminisme titllés de "trànsfobo" a aquest partit a què, recentment la direcció federal d'IU ha expulsat de la formació.





ACTES I MANIFESTACIONS





Prèviament a les manifestacions centrals del 8 de març, se celebraran al llarg del cap de setmana actes descentralitzats per barris. Concretament, a Madrid, se celebra, com és tradició, diverses cassolades a les 00.00 de diumenge, una d'elles a la Puerta de Sol.





Pel que fa a les manifestacions, a Madrid, serà a les 17.00 hores, i anirà d'Atocha a Plaça Espanya. Prèviament, a les 12.00, hi haurà lectures de el manifest per barris. A Barcelona, serà també a les 17.00 hores a la mateixa hora a la plaça Universitat i dissabte hi ha convocat un altre acte a les 20:00 hores a Trinitat Nova.





En horari de matí, hi ha previstes manifestacions a Palma, a les 12.00 hores des de Plaça d'Espanya; a Las Palmas de Gran Canària, també a les 12:00 hores, des del Parc de Sant Telmo; a Bilbao, a les 13:00 hores, al Monument al Sagrat Cor de Jesús; a Còrdova, a les 12:30 hores des de la Plaça de la Constitució; o Valladolid, a les 12.00 hores, des de la Font Daurada fins a la Plaça de Portugalete.









També matinals són les manifestacions de Burgos, a les 12:00 hores, des de la Plaça de Roma fins al Centre de FP La Flora; Santander, a les 12.00 hores, des de la rotonda de Puertochico fins a l'Ajuntament; a Salamanca, des de les 12.00 hores, a la Plaça de la Concòrdia fins a la Plaça Major; Cadis, a les 12.00 hores, des de la Plaça Asdrúbal.





En horari de tarda, seran les de València, que sortirà des de les 18:00 hores de l'Institut Lluís Vives; Saragossa, també a les 18:00 hores, des de la Gran Via amb Plaça del Paradís; o Almeria, a les 16:00 hores, des de Porta de Purchena fins l'Amfiteatre de la Rambla.





Vespertines seran també les manifestacions de Huelva, a les 18:00 hores, des de la Plaça de l'Antic Colombino fins a la Plaça de les Monges; Tarragona, a les 17:30 hores, des de la Plaça Imperial Tarraco; Jaén, a les 17:00 hores, des de la Plaça de Sant Ildefons; Girona, a les 18:00 hores, des de la Plaza 1 de l'octubre; Segòvia, a les 18:30 hores, des de la plaça de la Universitat fins al Aqüeducte; i Osca, a les 18.00 hores, des del Centre Cívic Sant Jaume Escartín Otin.





En altres ciutats, hi haurà 'doblet' com a Sevilla: a les 12:00 hores, convocada per Moviment Feminista de Sevilla a l'Avinguda del Cid (al costat del monument) i a les 12:30 hores, convocada per Assemblea Feminista Unitària de Sevillla, des de la Torre Sevilla fins al Palau de San Telmo.

També repeteixen Vitòria, a les 12:30 hores, des de la Plaça General Loma, i a les 17:30 hores, a la Plaça Sant Antón; Pamplona, a les 12:00 hores, des de la Plaça del Castell, i a les 18:00 hores, des del Parc Antoniuti; i Sant Sebastià, a les 12:00 hores, des del Parc Alderdi Eder, i a les 18:00 hores, des del Boulevard Zumardia.