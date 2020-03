​El quartet del saxofonista Andy Sheppard substitueix Dave Liebman i Richie Beirach Duet al Festival de Jazz Terrassa

El pianista i compositor nord-americà Richie Beirach s’ha vist obligat a cancel.lar la seva gira europea, a duet amb el saxofonista Dave Liebman, i que els havia de portar a Terrassa dissabte vinent 14 de març. La seva delicada salut ha motivat aquest canvi de darrera hora, aconsellat pels especialistes de no viatjar a Europa.













El projecte liderat pel saxofonista soprano, tenor i compositor Andy Sheppard, és la proposta que l’organització presenta pel 14 de març a la Nova Jazz Cava. Un projecte desenvolupat per l’actual banda del músic britànic en el seu debut al Festival.





Es preveu un vetllada amb artistes de primera línea com l’innovador guitarrista noruec Eivind Aarset, també a l’electrònica i per primera vegada a Terrassa; el solvent baixista de l’Alger Michel Benita ­_Lee Konitz, Aldo Romano, Daniel Humair, Harold Danko, André Ceccarelli, Toots Thielemans, Michel Legrand, Joe Lovano, Roy Haines, Tom Harrell, Enrico Rava i Joshua Redman, entre molts altres_, i conegut a Terrassa pels seus concerts a Marc Ducret l’any 1992 i Erik Trufazz Ladyland Quartet al 2003. I tancant files el baterista Mario Costa per marcar el beat d’un concert de descoberta i en la línea que caracteritza el Festival de Jazz Terrassa 2020.





Sheppard ha estat guardonat amb diversos premis al British Jazz Awards i ha treballat amb algunes figures destacades del jazz contemporani, entre les quals hi ha Gil Evans, Carla Bley, George Russell i Steve Swallow. El seu àlbum com a líder Surrounded by Sea (ECM, 2015) comptava amb Aarset i Benita a les files.