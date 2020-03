Coronavirus: Pharmamar rep aprovació per al seu kit de diagnòstic

L'empresa, d'origen gallec, veu com les seves accions pugen un 14% en un sol dia mentre la borsa en general segueix amb la seva caiguda





La farmacèutica espanyola s'alçava així com una de les sis úniques companyies d'arreu del mercat continu que van tancar la jornada en 'verd' i, en concret, sent la que més va pujar del parquet, llastrat en l'última sessió de la setmana per l'avanç de virus al país.

Les accions de PharmaMar van aconseguir així recuperar els nivells en què va tancar dimarts, quan el seu president, José María Fernández, va anunciar en una roda de premsa que podria tenir un tractament per al Covid-19 "en menys d'un mes".

D'aquesta manera, després de les dues últimes jornades a la baixa, els seus títols van tancar aquest divendres a 4,59 euros per acció, fet que suposa una alça del 15,4% en comparació amb els 3,97 euros en què van acabar la sessió prèvia.





JA FA UN MES VA TENIR UNA PUJADA EN LA BORSA





Tanmateix, malgrat aquest nou alça el preu de les seves accions, aquests dos anuncis emesos aquesta setmana no van aconseguir disparar els seus nivells de cotització als aconseguits fa un mes, quan va arribar als 4,97 euros -màxims des que fa cinc anys culminés la fusió amb la seva matriu gallega Zeltia-, després de la signatura d'un acord valorat en uns 1.000 milions de dòlars (900 milions d'euros) als Estats Units.

Els kits que han rebut aquest divendres l'etiquetatge 'CE' són "altament sensibles i específics" en la detecció del coronavirus, de manera que podria detectar el virus fins i tot abans que el pacient mostri símptomes, segons va explicar la companyia en un comunicat.





Genomica ja està en contacte amb les autoritats sanitàries per proporcionar els kits de diagnòstic segons la demanda generada per l'emergència sanitària per la infecció Covid19.





A més, té acords comercials en més de 30 països, entre ells la Xina, on ja pot començar a distribuir aquests kits.





Al mes de novembre Pharmamar formar a experts xinesos en un nou test de detenció de VPH







Al seu torn, l'anunci de dimarts suposa que el seu compost aplidina, un medicament per al càncer hematològic aprovat ja a Austràlia i en fase d'aprovació a Taiwan, Nova Zelanda o Corea de Sud, podria aconseguir que la propagació de la nucleoproteína N de l'coronavirus s'aturi i no sigui viable en el cos humà, un avanç l'efectivitat es coneixerà "abans d'un mes".